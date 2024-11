Da li znate kako sečenje hrane utiče na njen ukus i zdravlje? Iznenadićete se

Da li ste ljubitelj luka isečenog na kockice? Možda vam jabuka ima bolji ukus kada je seckana nego kad je cela. Čini se da način na koji je hrana pripremljena može da utiče na to kako je doživljavamo – i nauka zapravo podržava ovu ideju, prenosi n1info.rs.

Da bismo razumeli zašto se to dešava, prvo treba razlikovati ukus i miris. Ukus je jedno od naših čula, koje se oslanja na receptore na jeziku. Miris, međutim, uključuje čitav niz osećaja i može značajno uticati na našu percepciju hrane – mnogi stručnjaci smatraju da je miris jednako važan kao i sam ukus.

Kada je hrana isečena, miris se menja zbog hemijskih reakcija koje se tada odvijaju. Na primer, kada se crni ili beli luk seče, oslobađa se enzim aliinaza, koji stvara karakterističnu oštrinu i miris – a ti se mirisi ne pojavljuju dok luk nije presečen, objasnio je dr Čarls Forni, naučnik specijalizovan za hranu. „Što je luk sitnije isečen, to se više ukusa oslobađa zbog pojačanih hemijskih reakcija“, dodao je.

Takođe, kada stavite komadić belog ili crnog luka u usta, vaši receptori osećaju „snažan hemijski udar“ umesto postepenog otpuštanja ukusa tokom žvakanja.

Ali nije sve u hemiji – neki veruju da tekstura hrane takođe igra ulogu. Brendan Volš, dekan na Američkom kulinarskom institutu, napominje da će hrana zaobljenog oblika delovati sočnije u ustima. Kad je povrće, na primer, isečeno na kockice sa oštrim ivicama, može ostaviti grublji osećaj, dok zaobljeni oblici deluju glađe i privlačnije.

Uz to, istraživanja pokazuju da naša očekivanja o ukusu, zasnovana na obliku hrane, mogu dodatno uticati na ovo iskustvo. To je došlo do izražaja 2013. godine kada je „Cadbury“ promenio oblik svojih čokoladica iz pravougaonih u zaobljenije – iako je recept ostao isti, mnogi potrošači su tvrdili da je čokolada postala slađa.

Psiholog Čarls Spens sa Univerziteta u Oksfordu objašnjava da naš mozak povezuje slatkoću sa zaobljenim oblicima, a gorčinu sa oštrim ivicama, što može stvoriti utisak različitog ukusa samo na osnovu oblika hrane.

Dakle, ako vam se komad lubenice čini slađim kada je u komadu, to možda ima veze sa hemijskim reakcijama – ili vaš mozak jednostavno očekuje taj ukus zbog oblika!

