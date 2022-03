Dodajte u kafu ova 3 sastojka i gledajte šta će se desiti

Kafa je, ponekad nam se čini, zaista magičan napitak. Osim što nas ujutro spašava da ne zaspimo za radnim stolom, daje nam energiju tokom dana, a ako je pijemo u umerenim količinama, korisna je i za naše zdravlje.

Takođe, kafa je i odlično sredstvo koje podstiče gubitak kilograma jer ubrzava rad našeg metabolizma, a posebno ako je pijemo na način koji smo upravo otkrili!

U jutarnju kafu samo morate dodati tri sastojka koja već verovatno imate u kuhinji, a radi se o: cimetu, kokosovom ulju i medu. Osim toga što vam ovaj super napitak može pomoći da se rešite viška kilograma, uz to je i preukusan.

Evo šta će vam biti potrebno:

1 kašičica cimeta

3/4 šolje kokosovog ulja

1/2 šolje meda

Za početak sve ove gore navedene sastojke pomešajte u manjoj činiji i stavite ih u frižider. Tu ih možete čuvati i do nekoliko dana.

I onda svakog jutra kada pripremate kafu u nju dodajte jednu do dve kašičice smese. I to je to. Konzumirajte ovakvu kafu svaki dan i rezultati bi, navodno, trebali biti vidljivi vrlo brzo. Hoćete li isprobati?

