Doktor je jeo 28 jaja nedeljno: Dobro pogledajte rezultate njegove krvne slike, posebno holesterol

Endokrinolog želeo je da proveri da li mit o negativnom uticaju jaja na nivo holesterola ima medicinsko opravdanje.

Iako su lekari u više navrata pokušavali da razotkriju ideju da jaja podižu nivo holesterola, mnogi ljudi i dalje održavaju ovaj mit. Protiv njega se borio još jedan specijalista. Kako je izvestio Times of India, endokrinolog dr Dip Duta je na društvenoj mreži X otkrio da je jeo četiri jaja dnevno više od 18 meseci, što je 28 nedeljno. On je priznao da to nije negativno uticalo na rezultate lipidnog statusa. Lekar nema povišen nivo holesterola ili triglicerida, prenosi Srećna Republika.

Jaja i visok holesterol – činjenice i mitovi

Iako jaja sadrže holesterol (oko 186 mg u jednom žumancetu), njegova konzumacija iz hrane ima mali uticaj na nivo u krvi. Kada jedemo više hrane koja sadrži holesterol, jetra ga jednostavno proizvodi manje. To je mehanizam samoregulacije tela.

Naučna istraživanja ističu da 70 odsto populacije ne doživljava negativan uticaj jaja na nivo holesterola. Preostalih 30 odsto ljudi može da doživi blagi porast, ali to neće biti štetno po zdravlje srca.

Pored toga, jaja mogu da povećaju nivo HDL (lipoproteina visoke gustine) holesterola. To je bio slučaj sa doktorom Dipom Dutom. Endokrinolog se pohvalio ne samo povećanjem nivoa HDL holesterola, već i gubitkom težine od 12 kg. Poslednjih devet meseci, pored toga što je jeo više jaja, endokrinolog se fokusirao na to da jede uglavnom salate i da trči najmanje 3-5 km dnevno.

Koliko jaja možete da jedete dnevno?

Mnogi specijalisti opšte medicine i dijetetike tvrde da je konzumiranje 1-3 jaja dnevno bezbedno za zdravlje. Postoje čak i ljudi koji konzumiraju šest jaja dnevno bez ikakvih zdravstvenih problema. Ovaj aspekt se prvenstveno odnosi na sportiste. Ključno je kombinovati jaja sa dobro izbalansiranom ishranom bogatom povrćem, celim žitaricama i zdravim mastima.

Pravi neprijatelj nisu jaja

Jaja nisu pravi uzrok visokog holesterola, prerađena hrana jeste. Stoga, ako smo zabrinuti za njegov nivo, prvo treba pažljivo da analiziramo da li na našem dnevnom meniju nema pržene hrane i rafinisanog šećera. Ako je odgovor da, onda su ovo prvi proizvodi koje treba izbaciti iz ishrane, a ne jaja. U objavi dostupnoj na X-u, dr Duta je istakao da mitovi i dezinformacije imaju štetan uticaj na javno zdravlje. Važno je zasnivati znanje na naučnim istraživanjima, a ne na popularnom mišljenju.

