„Drogu“ koja ubija najveći broj ljudi svakodnevno konzumiramo

Zovu je jednom od četiri bele smrti, a izgleda da je opasnija nego što svi mislimo

Da li vam se desi da jednostavno ne možete da se kontrolišete kada je u pitanju slatko?

Da li ste ikada pojeli celu kesu slatkiša u nekoliko minuta i ponekad osećate kako ne možete da preživite dan bez nečeg slatkog?

Većina ljudi na droge gleda s negodovanjem, no verovatno ne znate da je velik broj ljudi zapravo zavistan od jedne druge vrsti droge – šećera. Naučnici s Icahn School of Medicine otkrili su da šećer može da izazove zavisnost i do 8 puta jaču od zavisnosti od kokaina! Prema istraživanju, hrana koja izaziva najveću zavisnost je pica i to zbog velikog broja skrivenih šećera koje možemo pronaći u samo jednom parčetu. Uz picu tu su i čips, keks i sladoled.

Šećer je svuda

Baš poput kokaina, šećer pokreće dopamin zbog kojeg se odmah osećamo dobro. Međutim, taj osećaj ne traje dugo stoga mozak traži još, a s vremenom će tražiti sve više kako bi se postigao taj osećaj euforije. Nažalost ne treba mnogo truda kako bi se zadovoljila ova zavisnost jer je šećer doslovno svuda. Žitne pahuljice, jogurt i proteinske pločice su, na primer, na glasu kao zdrava hrana, ali zapravo mogu da pospeše vašu zavisnost od slatkiša.

Smanjite unos šećera!

Od preterane konzumacije šećera nećete samo postati zavisni – možete da razvijete dijabetes, srčane bolesti pa čak i akne. Kako smanjiti želju za slatkim? Neka voda bude vaše glavno piće, jedite “pravu hranu” umesto industrijske hrane i grickalica, vežbajte i naravno dovoljno spavajte.