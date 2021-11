EU proglasila skakavce hranom za ljude, zahtevi za još 9 insekata

Skakavci su uvršteni na evropski spisak hrane u sklopu nastojanja Evropske unije za održivom proizvodnjom i ishranom.

To je drugi put da je Brisel odlučio da su insekti bezbedni za konzumaciju, nakon što je u junu odobrio larve brašnara.

Uskoro bi mogao usledi i treći — cvrčak.

Evropska komisija je objavila da će skakavci biti označeni kao grickalica ili sastojak hrane u dehidriranom ili zamrznutom obliku nakon što im se uklone krila i noge, ili pak kao prah.

Evropska agencija za bezbednost hrane navodi da je skakavac Locusta migratoria bogat proteinima i ne škodi, ali napominje da ipak može da izazove reakcije kod ljudi alergičnih na ljuskare i mekušce ili osoba koje su osetljive na gluten, navodi „Independent“.

Zahtevi podneti za još devet vrsta insekata

Organizacija za proizvodnju hrane ističe da su insekti vrlo hranjiv i zdrav izvor hrane bogat proteinima, vitaminima, vlaknima i mineralima.

Wanna explore new food territories?🦗

Locusta migratoria is the 2⃣nd insect authorized in the 🇪🇺 as a novel food, after a scientific assessment by @EFSA_EU

Alternative protein sources can facilitate the shift towards a more sustainable food system ⤵#EUFoodSafety #EUFarm2Fork

— EU Food Safety (@Food_EU) November 12, 2021