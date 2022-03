Evo koliko šoljica kafe tokom dana je potrebno da bi vam mozak ostao zdrav

Ako kafu pijete svakodnevno, ta navika bi zapravo mogla da zaštiti vaš mozak.

Naime, kafa se veže uz mogućnost pojačavanja nivoa energije i upravo zato mnogi svoj dan započinju uz – šoljicu kafe. A ako je pijete redovno zapravo sprečavate pojavu nekoliko hroničnih bolesti kao što je na primer, drugi tip dijabetesa. Osim toga, uz njenu konzumaciju štitite i svoj mozak.

Kafa – treće najpopularnije piće na svijetu, nakon vode i čaja, dugoročno je pozitivna za zdravlje, ali u umerenim količinama. Naravno, preterivanje s kafom može dovesti do nekih neželjenih zdravstvenih situacija. Psihijatar s Harvarda i stručnjak za ishranu, doktorka Uma Naidoo, objasnila je da umerena konzumacija kafe može podržati funkcionisanje pamćenja kao i smanjenje rizika za nastanak neurodegenerativnih poremećaja kao što je demencija.

Ta tvrdnja je bazirana na studiji koja je pokazala da su ljudi koji su pili kafu imali manje kognitivnog pada od onih koji nisu. Najbolji rezultat imali su oni koji su pili tri šoljice kafe – dnevno. Sve manje ili više od toga je zapravo pokazalo manje značajne rezultate.

Šta pokazuju druga istraživanja?

Druge su studije takođe pokazale benefite koje konzumacija kafe ima za zdravlje, a u proseku je to od jedne do pet šoljica kafe dnevno. Tako je jedno britansko istraživanje pokazalo da su dve do tri šoljice kafe tokom dana povezane s manjim rizikom pojave moždanog udara i demencije. Studija iz 2020. godine dokazala je da 100 do 400 mg kofeina tokom dana ima pozitivan efekat na kognitivne funkcije, a to je jednako jednoj do četiri šoljice.

Istraživanje sprovedeno na više od 1400 pojedinaca je pokazalo smanjen rizik pojave demencije ako se pije između tri i pet šoljica dnevno, kao i još jedna studija koja je potvrdila smanjen rizik smrtnosti zahvaljujući manjoj pojavi kardiovaskularnih bolesti i neuroloških poremećaja. Osim toga, redovna konzumacija kafe smanjuje kognitivan pad kod starijih muškaraca i to u slučaju kad se konzumiraju tri šoljice dnevno.

Koliko kave dnevno je previše?

Naravno, previše bilo čega je uvek – previše. Isto važi i za kofein zbog kojeg se možete osećati nervozno, a čak i umorno. A za većinu ljudi do 400 mg kofeina na dan, što odgovara količini od oko 4 šoljice kafe dnevno, smatra se sigurnim. Ipak, morate znati da se kofein takođe može pronaći i u nekim drugim pićima, ali i hrani pa u računanje treba uključiti i te unose. Na primer, kofein se nalazi i u raznim čajevima, energetskim pićima, čokoladi, kakau, ali i drugim pićima.

Osim toga, kofein na svakoga utiče drugačije pa dok neki mogu da podnesu tri do pet šoljica tokom dana, drugima je granica – samo jedna. A ograničavanje kofeina je posebno važno ukoliko utiče na san ili vam izaziva pojavu anksioznosti pa ako ste osetljivi na kofein, okrenite se bezkofeinskoj kafi. Uz to, trudnice, dojilje i deca kao i ljudi sa srčanim ili drugim zdravstvenim problemima trebalo bi da izbegavaju unošenje kofeina u telo, ili ga barem ograniče.

Šta još dodajete kafi?

Ipak, postoji još jedna važna stavka, a tu ulazi sve ono što dodajete u svoju kafu, a što bi moglo da isključi prednosti za zdravlje. Na primer, kremasti dodaci obiluju kalorijama, šećerima i drugim štetnim sastojcima pa je ipak najzdravije piti „čistu“ crnu kafu.

A ako vam to ipak nije po volji, uvek postoje zdravije alternative i dodaci kao što su cimet, ekstrakt vanile, kokosovo mleko ili čak ulje, kakao prah ili prah kolagena kao i stevija.

