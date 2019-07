Gladni ste i posle doručka? To je loš znak!

Nutricionisti savetuju da sveže voće (zbog fruktoze i kiseline želuca) ostavimo za međuobrok s dovoljno vremena za varenje

Ne unosite dovoljno kalorija

Prvi obrok dana trebalo bi da u sebi ima oko 300 do 400 kalorija. Ako pokušavate da smršate, držite se 300 do 350 kalorija, a ako samo održavate težinu ili idete u teretanu, pojedite oko 350 do 400 kalorija. Takav doručak bi trebalo da vas zasititi do ručka.

Preskačete neku namirnicu

Ono što jedete čak je važnije i od toga koliko jedete. Svaki obrok trebalo bi da se sastoji od četiri sastojka – proteina, vlakana i zdravih masnoća koje će vam dati osećaj sitosti, kao i ugljenih hidrata koji nam daju energiju. Idealan odnos je oko 13 do 20 grama proteina, 40 do 55 grama ugljenih hidrata, oko šest grama vlakana i 10 do 15 grama zdravih masnoća.

Jedete puno šećera

Razni pekarski proizvodi, palačinke i činija žitarica s mlekom izbor je mnogih kada je u pitanju doručak. Takav obrok će vam brzo dati energiju koja vam treba, ali isto tako brzo ćete je i potrošiti, posle čega će stići glad i umor.

Možda ste bolesni, a ne gladni

Neki simptomi raznih zdravstvenih problema lako se mogu protumačiti kao glad – od glavobolja, umora, do nedostatka koncentracije. Glad može da znači da ne spavate dovoljno, da ste dehidrirani, da imate PMS, da ste na ivici bolesti, da ste pojeli previše šećera ili da je šećer u krvi počeo da vam pada.

Treba vam užina

Doručak treba da vas zasiti na oko tri do četiri sata. Ako niste dovoljno jeli ujutru, postaćete gladni pre ručka. U tom slučaju slobodno uzmite nešto što sadrži sva četiri već navedena sastojka, a nema više od 150 kalorija.

Nekoliko dobrih proteinskih doručaka

Jaja s tostom i svežim sirom najbolji su izbor doručka. Dobar je izbor i avokado jer, iako spada u voće, pun je dobrih masti, a tost bi trebalod a bude od integralnog brašna. Pogačice ili palačinke lako možete sami da napravite.

Jogurt s pahuljicama, pomešan s orašastim plodovima još je jedan primer dobrog doručka.

Zobenu kašu najbolje je pripremati s kuvanim mlekom ili mlekom od soje, a u nju možete da dodate jogurt kako bi se povećala količina proteina.

Nutricionisti savetuju da sveže voće (zbog fruktoze i kiseline želuca) ostavimo za međuobrok s dovoljno vremena za varenje.