Hrana i lekovi koje nikada ne bi trebalo da kombinujete

Da li ste se nekad zapitali da li vaša ishrana menja efikasnost lekova? Na primer ispijanje leka sa toplim napitkom može da promeni način na koji lek deluje i može da ugrozi vaše zdravlje.

Vrste hrane i interakcija sa lekovima

“Interakcije hrane i lekova se obično dešavaju kroz tri različita tipa mehanizama”, kaže dr Ronald Stram, direktor Centra za zdravlje i lečenje u Njujorku.

On dodaje da hrana može da poveća brzinu ili obim apsorpcije leka, smanji brzinu ili obim apsorpcije ili ima direktan farmakološki efekat.

Antibiotici / kisela hrana i mlečni proizodi

Kisela hrana, pića sa kofeinom, mogu da smanje efikasnost antibiotika kao što je penicilin. Ako uzimate penicilin, konzumirajte kiselu hranu, uključujući meso, živinu, kafu, kukuruzni sirup i šećer, jedan sat pre ili dva sata nakon uzimanja leka. Hinoloni, klasa antibiotika uključujući ciprofloksacin, levofloksacin i druge, mogu se uzimati na prazan stomak ili sa hranom. Međutim, istovremeno konzumiranje mlečnih proizvoda smanjuje njihovu efikasnost. Sačekajte dva sata pre i posle uzimanja ovih antibiotika ako želite da konzumirate mlečne proizvode.

Antidepresivi / sir, soja sos

Preskočite sir ako ste na inhibitorima monoamin oksidaze. Ovi lekovi se koriste za lečenje depresije i anksioznih poremećaja, a mogu reagovati na hranu bogatu tiraminom, koji se nalazi u zrelim sirevima.

Mešanje inhibitora monoamin oksidaze sa hranom koja sadrži tiramin, kao što je sir ili fermentisana i kisela hrana, može podići krvni pritisak do opasnih nivoa. Ostale namirnice bogate tiraminom su soja sos, tofu, miso, fava pasulj, kiseli kupus, alkohol, avokado, banane, ekstrakti kvasca i suvo grožđe.

Antikoagulansi / riblje ulje spanać

Antikoagulansi kao što je varfarin sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka. Neke vrste hrane smanjuju njihovu efikasnost, a druge produžavaju vreme zgrušavanja i povećavaju rizik od krvarenja.

“Riblje ulje je, na primer, zdravo za srce, ali je i blago protiv zgrušavanja”, kaže Dejvid G. Edelson, profesor kliničke medicine na Medicinskom koledžu Albert Ajnštajn u Njujorku.

S druge strane, tamno zeleno lisnato povrće i druga hrana koja sadrži vitamin K može povećati zgrušavanje, pa ograničite ili izbegavajte spanać, brokoli, kelj i zelje.

Statini / sok od grejpa i pomorandže

Jedite bobičasto ili drugo voće umesto jutarnjeg grejpfruta ako uzimate lekove za snižavanje holesterola koji se zovu statini. Pijenje soka od grejpfruta istovremeno sa uzimanjem statina dovodi do akumulacije leka u telu. Grejpfrut usporava razgradnju leka, što dovodi do viših nivoa i raznih zdravstvenih problema. Pomorandže mogu imati sličan efekat. Može doći do oštećenja jetre i, u retkim slučajevima, ozbiljnog oštećenja bubrega i mišića.

ACE inhibitori / zamena za so

Ako uzimate inhibitore enzima koji konvertuje angiotenzin da biste snizili krvni pritisak, možda ćete morati da koristite i kalijumove soli kao zamenu za natrijum. Problem je u tome što ACE inhibitori takođe uzrokuju da telo zadržava kalijum. Ovo stvara visok nivo kalijuma koji potencijalno može dovesti do srčane aritmije.

Svaka droga / alkohol

Alkohol je jedna od najgorih stvari koje možete kombinovati sa lekovima na mnogo načina. Antifungalni lekovi burno reaguju sa alkoholom. Ova kombinacija može izazvati mučninu, grčeve u stomaku, glavobolju i crvenilo. Za većinu lekova najbolje je uzdržati se od alkohola ali i od konzumiranja različitih droga.

