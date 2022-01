I čokolada ima rok trajanja: Evo kako ćete znati da li je pokvarena

Ukoliko ste ljubitelj slatkiša, retko ćete doći u situaciju da vam čokolada toliko dugo stoji u ormanu da bi joj istekao rok trajanja.

Uostalom, retko ko i pogleda šta piše na etiketi, dok je slatka i “normalno” izgleda, dobra je za jelo.

Ipak, u zavisnosti od vrste, sastava i načina čuvanja, varira i rok upotrebe čokolade.

Koliko dugo traje čokolada?

Ne postoji jednostavan odgovor na ovo pitanje. Vrsta čokolade, njen kvalitet i način čuvanje utiču na rok trajanja.

U principu, čokolada ima najbolji ukus pre isteka datuma naznačenog na pakovanju (pa čak i malo posle), ali sigurna je za jelo i mnogo duže.

Kvalitet čokolade ima mnogo veze s njenim rokom trajanja. Čokolada “masovnih” marki koja se kupuje u prodavnici i koja je napravljena s veštačkim konzervansima pokvariće se pre vrhunske čokolade.

Visokokvalitetna čokolada može da se čak i poboljša s godinama, baš kao i vino. Za to možemo da zahvalimo flavanolima, prirodnim konzervansima – oni tamnoj čokoladi daju antioksidanse.

Važna je vrsta čokolade – što je veći sadržaj mleka, to je kraći rok trajanja. Poluslatke, gorko-slatke i tamne čokolade imaju veće šanse da prežive dug boravak u ormanu.

Bela čokolada

Budući da se uglavnom sastoji od mlečnih proizvoda i kakao maslaca, rok trajanja bele čokolade je malo promenjiviji od gorko-slatke ili tamne čokolade.

Neotvorena može da izdrži do šest meseci, a u frižideru i duže. Otvorena, oko četiri meseca.

Mlečna čokolada

Znamo da je tamna zdravija, ali mlečne čokolade se ne odričemo ni u odraslom dobu.

Ova kremasta poslastica može da sačuva vrhunski kvalitet do godinu dana na sobnoj temperaturi ili duže u frižideru ako je neotvorena. Ako je otvorena, imate osam do deset meseci za korišćenje.

Čokolada za kuvanje, gorka ili poluslatka čokolada

Manje mlečnih proizvoda znači duži rok trajanja. Ako je čuvate na sobnoj temperaturi ili u frižideru, tada će trajati do dve godine.

Tamna čokolada

Neotvorene tamne čokolade trebalo bi da traju najmanje dve godine. Ukoliko je otvorena, rok trajanja je oko godinu dana.

Belgijska čokolada

Belgijska čokolada će na sobnoj temperaturi trajati samo jedu do dve nedelje. Trajaće oko mesec dana ko je stavite u frižider, ili oko dva meseca ako je ubacite u zamrzivač.

Čokoladne mrvice

Neotvorene, čokoladne mrvice su dobre dva do četiri meseca. Takođe, možete ih čuvati u frižideru šest do osam meseci ili u zamrzivaču dve do tri godine.

Ručno pravljene čokolade ili praline

Ako se dočepate neke od ovih poslastica, verovatno ćete je pojesti u roku od nekoliko sati. Traju samo jednu do dve nedelje, i nikada se ne stavljaju u frižider ili zamrzivač.

Definitivno ih možete jesti nakon dve nedelje, ali možda neće imati najbolji ukus.

Kakao prah

On se, u osnovi nikad ne kvari, ali će s vremenom izgubiti svoju moć. Neotvoren, može da ostane u ostavi tri godine. Otvoren, biće dobar još godinu-dve.

Nakon toga možete da primetite blagu razliku u ukusu, ali i dalje nije opasan za konzumiranje.

Kako da prepoznate da li je čokolada loša?

Rok trajanja čokolade u stvari je samo pokazatelj kada će njen kvalitet početi da opada. Ako izgleda dobro, miriše i ima normalan ukus, sve je jasno.

Pukotine ili tačkice na čokoladi mogu da signaliziraju da je malo ustajala i da je videla bolje dane. Ako čokolada ima značajnu promenu boje ili buđ, spremna je za smeće.

Starija čokolada više neće biti ukusan slatkiš, ali još uvek možete da napravite lepe kolače s njom.

Takođe, imajte na umu da čokolada sa sastojcima poput orašastih plodova ili voća može da bude sklonija bržem isteku roka upotrebe. Što više sastojaka sadrži, brže će se pokvariti.

Zašto je čokolada dobila beli sloj?

Beli ili sivi film koji možete da vidite na staroj čokoladi je ili šećer ili mast, a to je posledica odvajanja šećera ili kakao maslaca od čokoladne smese.

To se događa kada se čokolada delimično topi, obično nakon što je čuvana u previše vlažnom ili toplom prostoru. Masno “cvetanje” pre svega menja izgled čokolade, a ne njen ukus, tako da bi ipak trebala da ima isti ukus, bez obzira na izgled.

S druge strane, šećerno “cvetanje” može da ima zrnastu ili praškastu teksturu i neprijatan ukus. Iako je sigurna za konzumaciju, možda nećete uživati u toj čokoladi.

Da li smete da jedete čokoladu kojoj je istekao rok trajanja?

Ako je pakovanje neotvoreno, može da traje mesecima nakon isteka roka upotrebe ako se čuva na sobnoj temperaturi, ili čak i duže ako je bila u frižideru ili zamrzivaču.

Kako da čuvate čokoladu?

Najvažnija je dosledna hladna temperatura; stavljanje čokolade iz vrućeg u hladno ili obrnuto je recept za kondenzaciju i buđ. Hladno, tamno mesto u ostavi deluje sjajno.

Držite slatkiše van frižidera osim ako ne živite u veoma toplom ili vlažnom okruženju. Ako čuvate već otvorenu čokoladu, držite je zamotanu što je moguće čvršće, a zatim je stavite u hermetički zatvorenu posudu kako ne bi upijala okolne mirise.

Ostavite je u originalnom pakovanju – većina čokolada je pakovana u aluminijskom ili neprozirnom omotu, koji se bori protiv oksidacije i vlage.

Ako imate veliku količinu čokoldae, za koju se brinete da će se pokvariti, čuvajte je u zamrzivaču u hermetički zatvorenoj posudi ili kesi za zamrzavanje.

Samo je prvo stavite u fižider na 24 sata kako se proces kristalizacije u zamrzivaču ne bi dogodio prebrzo.

Nakon što je zamrznuta, može da traje do osam meseci u zavisnosti od vrste čokolade i činjenice da li je neotvorena. Kada je odmrzavate, stavite je u frižider na 24 sata, a zatim je ostavite da se spusti na sobnu temperaturu.

