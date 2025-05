Ima više kalorija i masti od slanine, a svi misle da je zdrava: Ova namirnica gomila kilograme i šteti srcu

Neki obrađeni proizvodi bez glutena sadrže više masti, šećera i kalorija i mogu da dovedu do povećanja telesne težine

Iako bezglutenska dijeta može da pomogne u ublažavanju simptoma kod raznih stanja povezanih sa osetljivošću na gluten, potencijalni rizici mogu da nadmaše potencijalne koristi.

Samo oni sa celijakijom i drugim dijagnostikovanim intolerancijama na gluten treba da ga izbegavaju, jer trenutni dokazi pokazuju da izbegavanje glutena nema zdravstvenih prednosti za one koji ne pate od ove bolesti. Iako danas mnogi veruju kako je gluten sam po sebi nezdrav, to nije tako. Čak, bezglutenska dijeta može negativno da utiče na zdravlje.

Nedostaci u ishrani

Namirnice od celog zrna kao što su proizvodi od hleba, testenine i žitarice za doručak su često obogaćene i stoga doprinose značajnim količinama vlakana, vitamina i minerala u ishrani. Većina rafinisanog hleba bez glutena, testenina i žitarica za doručak nisu obogaćeni, što otežava dobijanje ovih važnih hranljivih materija. „Nema razloga da neko ko se oseća dobro počne dijetu bez glutena. To nije dijeta koja promoviše zdravlje sama po sebi“, rekao je dr Benjamin Lebvol.

Direktor kliničkih istraživanja u Centru za celijakiju Univerziteta Kolumbija, dr Benjamin Lebvol, primetio je da je jedan od glavnih problema sa izbegavanjem žitarica koje sadrže gluten, kao što su pšenica, raž ili ječam, kao i drugih žitarica, to što može da smanji ukupni kvalitet ishrane.

„Najčešći problem sa kojim se ljudi suočavaju kada započnu dijetu bez glutena jeste taj što njihov unos vlakana često opada. Vlakna su važna za opšte zdravlje probave, tako da neadekvatan unos može da dovede do zatvora i drugih problema sa crevima. Takođe može učiniti da se osećate manje siti, što može dovesti do viška unosa kalorija i mogućeg povećanja telesne težine. Iako žitarice nisu jedini dostupni izvor vlakana, one su dobre, a većina ljudi danas ne uspeva da dobije preporučeni unos od 20 do 40 grama dnevno, u zavisnosti od pola i starosti“, smatra dr Lebvol.

Utvrđeno je da ljudi sa celijakijom na strogoj dijeti bez glutena imaju neadekvatan unos vlakana, gvožđa i kalcijuma. Preterano oslanjanje na prerađene proizvode bez glutena može da dovede do smanjenog unosa određenih hranljivih materija kao što su vlakna i vitamini B koji štite od hroničnih bolesti, prema Harvardskoj školi javnog zdravlja. Da biste uravnotežili hranljive materije izgubljene odustajanjem od glutena, izaberite hranu bez glutena bogatu hranljivim materijama, poput voća, povrća i celih žitarica umesto upakovanih, prerađenih opcija bez glutena.

Gojenje

Mnogi ljudi pogrešno pretpostavljaju da su grickalice bez glutena zdravija alternativa grickalicama koje sadrže gluten, ali neki obrađeni proizvodi bez glutena sadrže više masti, šećera i kalorija i mogu da dovedu do povećanja telesne težine. Pored toga, oni sa netolerancijom na gluten mogu da dožive poboljšanu apsorpciju hranljivih materija, smanjenu nelagodnost u stomaku i povećan apetit nakon početka dijete, što doprinosi povećanju telesne težine.

Umesto kolačića ili kolača bez glutena, birajte deserte na bazi voća, kao što je parfe od jogurta. Birajte izvore proteina sa niskim sadržajem masti kao što su nemasno meso, živina bez kože, riba i drugi morski plodovi. Umesto punomasnog sladoleda, odlučite se za nemasno ili obrano mleko, nisko-masne sireve, nemasni ili nemasni jogurt ili sorbet.

Veći rizik od kardiovaskularnih bolesti

Mnoga istraživanja su otkrila da ljudi sa većim unosom celih žitarica imaju značajno manji rizik od srčanih oboljenja u poređenju sa grupama koje jedu manje. Istraživanje na više od 100.000 učesnika bez celijakije otkrila je da oni koji su ograničili unos glutena imaju povećan rizik od srčanih bolesti u poređenju sa onima koji su imali veći unos glutena.

Dugotrajno uzimanje glutena ishranom nije povezano sa rizikom od koronarne bolesti srca. Međutim, izbegavanje glutena može da dovede do smanjene potrošnje korisnih celih žitarica, što može da utiče na rizik od kardiovaskularnih bolesti. „Ne treba podsticati promociju dijete bez glutena među ljudima koji nemaju celijakiju“, piše British Medical Journal.

