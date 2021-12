Izbacite ih što pre: Ovih 5 vrsta namirnica su kobne za koncentraciju i pamćenje

Bez obzira koliko godina imate, nikada nije kasno za uvođenje promena u ishrani koje vam mogu poboljšati i sačuvati zdravlje.

Dr Uma Naido, koja se bavi ishranom i proučavanjem bakterija u crevima i metaboličkim procesima koji mogu uticati na funkcionisanje memorije, navodi kako postojeće studije pokazuju da postoji šansa da se smanji mogućnost demencije ako se izbegavaju određene namirnice koje negativno utiču na creva, ali i posledično na pamćenje i fokus.

„Ovo su namirnice koje izbegavam upravo zato što podstiču upale i uništavaju zdravlje mozga“, tvrdi doktorka, prenose mediji.

Šećeri

Iako mozak dolazi do energije putem glukoze, ishrana koja uključuje puno šećera može dovesti do preterane količine glukoze u mozgu, što pak može voditi do problema s pamćenjem i gubitkom plastičnosti u hipokampusu – delu mozga koji kontroliše pamćenje.

Kolači i gazirana pića su često puni dodanih šećera i zato ih treba izbegavati. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da unos šećera na dnevnoj bazi bude manji od 10 posto ukupnog dnevnog energetskog unosa kada je reč o deci, ali i o odraslima.

Dakle, ako dnevno u organizam unosimo 2000 kalorija, od šećera bi trebalo da potiče maksimalno 200 kalorija. Dvesta grama šećera otprilike je kao 10 konzumnih paketića šećera za kafu.

Pržene namirnice

Krompiri, riba ili pržena piletina su mnogima omiljena hrana, ali kada se radi o zdravlju mozga, bilo bi potrebno ipak smanjiti unos pržene hrane. Jedna studija je pokazala kako je ishrana bogata ovakvim namirnicama povezana s lošijim rezultatima na testovima pamćenja. Razlog bi mogao ležati u tome što ovako pripremljena hrana može uzrokovati upalne procese koji oštećuju krvne žile koje nutrijente dovode do mozga.

Ugljeni hidrati s visokim glikemijskim indeksom

Iako hleb i testenina nemaju sladak ukus, telo ih i dalje procesuira na vrlo sličan način kao šećere. To znači da i one mogu povećati rizik od depresije. Ne morate ugljene hidrate potpuno izbaciti iz ishrane, ali potrebno je pripaziti koje jedete.

Ugljeni hidrati boljeg kvaliteta su u stvari integralne žitarice, namirnice pune vlakana, i one koje imaju niži glikemijski indeks. Namirnice koje biste trebali manje da jedete su krompir, beli hleb i beli pirinač.

Alkohol

Dok alkoholna pića mogu na kratko odagnati stres od svakodnevnog života, stalno konzumiranje ipak može dovesti do problema.

Arčana Sing-Manu, profesorka i naučnica na francuskom institutu za zdravlje i istraživanja je pratila 23 godine 9. 000 osoba kako bi se potvrdilo šta alkohol radi mozgu.

Rezultati pokazuju kako osobe koje piju alkohol ili koji piju više od 14 pića nedeljno imaju veći rizik od razvoja demencije u poređenju s onima koji su ga pili umereno.

Osobe koje piju više od 14 alkoholnih pića nedeljno se smatraju onima koji piju previše. Alkohol se ne bi trebao konzumirati kako bi se zaboravilo na brige, a sigurno ga se ne bi trebalo piti često.

Nitrati

Koriste se kako bi namirnice duže trajale ili im se pojačala boja, poput slanine ili kobasica, a njihova konzumacija može biti povezana s depresijom. Jedna je nedavna studija pokazala kako nitrati mogu promeniti stanje u crevima tako da utiču na ravnotežu bakterija.

