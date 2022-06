Jedino voće koje bi trebalo da jedete ujutru ako želite ravan stomak

Jedini način da se dođe do velikih promena je da napravite male promene u ishrani tako da uvodite namirnice koje su pune nutrijenata i koje će vam dati dovoljno energije u danu da odradite sve zadatke ali i da ne osećate glad. Neke su namirnice bolje od drugih, a voće je posebno poznato po tome da će zaustaviti osećaj gladi i poboljšati probavu.

Koja je namirnica najbolja? Banana!

Ponekad se o bananama govori kao o namirnici koja ima puno kalorija, ali se radi o najboljoj namirnici koju možete uvrstiti u doručak kako bi vam pomogla da izgubite višak kilograma. Kako su pune vlakana, one mogu olakšati simptome zatvora, a svi znamo da je upravo on odgovoran za nadutost. Kako je puna kalijuma, pomoći će bubrezima da izbacuju previše vode i soli iz organizma i tako pomoći ako vas muči zatvor. A znamo i da vlakna pomažu bržem mršavljenju.

Bogate pektinom i otpornim skrobom, mogu da kontrolišu šećer u krvi nakon obroka i smanje osećaj gladi. Uz to imaju niske vrednosti glikemijskog indeksa, pa je vrednost oko 30 za zelene banane, a oko 60 za one zrele, a to znači da neće uzrokovati skakanje šećera u krvi nakon što je pojedete. Ovo se i ne odnosi na osobe s dijabetesom koje ne bi trebalo da jedu puno zrelih banana, a ako to čine moraju da prate svoje stanje. Vlakna koja se nalaze u banani će sigurno poboljšati probavu.

Banane sadrže vitamine A, B6, C, i E, osim toga sadrže i minerale poput kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, fosfora i selena. Kalcijum i magnezijum su nam potrebni za čvrste kosti i sprečavanje nesanice. Istraživanja su pokazala da je selen povezan sa sprečavanjem karcinoma i problema sa štitnom žlezdom. Kalijum je neophodan za funkcionisanje kako ljudskih, tako i biljnih i životinjskih ćelija.

Ako ih pojedete ujutro one će dati energiju za celo jutro i bez muke ćete dočekati drugi obrok. Vlakna u banani se nešto duže vare pa ćete puno lakše izbegavati grickalice, stoji na stranicama Medical News Today.

“Banane su na lošem glasu zbog šećera ali i dalje su izuzetno dobra namirnica jer se radi o prirodnom šećeru, a ne dodatom“, navodi Šarlot Martin, nutricionista.

Možda ste od onih koji ujutro baš vole da jedu slatko, u tom slučaju je banana mnogo bolji izbor od krofne. U svakom slučaju ako želite na dijetu, voće i povrće bi trebalo biti uvek na tanjiru ujutro jer će pokrenuti probavu a i zasititi vas na duže vreme.

Dobro je znati da banane sadrži antioksidante

Voće i povrće je uvek dobar izbor antioksidanata, a banana nije izuzetak. Antioksidanti koji se nalaze u njoj su povezani sa zaštitom zdravlja srca i degenerativnih bolesti. Smatra se da dopamin iz banana deluje kao hemikalija zbog koje ćete se osećati dobro, ali on ne prelazi barijeru od želuca do mozga. Jednostavno deluje kao jak antioksidant umesto da menja raspoloženje.

