Jedite i mršavite: Ova supa najbolja je za ravan stomak

Hladni jesenji i zimski dani uz manje sunčeve svetlosti mogu narušiti naše raspoloženje, neretko i dovesti do povećanja telesne težine. Istraživanja pokazuju da se ljudi u proseku ugoje od pola do jednog kilograma tokom zimskih meseci.

Za to postoji više razloga – uz manje vitamina D nivo energije nam je manji, dok ljudi koji imaju sezonski afektivni poremećaj (SAD) zimi jedu više ugljenih hidrata, naročito slatkiša i hrane bogate skrobom.

Ali hrana koja će nam i te kako goditi kad živa u termometru padne su ukusne čorbice. Ne samo da nas mogu zagrejati i zadovoljiti glad nego i pomažu u suzbijanju gojenja. Zapravo, jedna metaanaliza iz 2020. objavljena u časopisu Physiology & Behavior pokazala je da je konzumacija čorbe značajno povezana s manjim rizikom od gojaznosti.

„Čorba može da bude jedna od najboljih namirnica za kontrolu telesne težine, sve dok su uključeni pravi sastojci. Zapravo, prema studiji objavljenoj u magazinu British Journal of Nutrition, konzumacija čorbe povezana je s povećanim unosom proteina i vlakana, a to su dve hranjive materije koje mogu podržati gubitak težine“, kaže nutricionista Loren Manaker za Eat This.

Kod čorbe samo treba pripaziti da ne obiluju natrijumom i kalorijama.

„Natrijum može uzrokovati nadimanje, a nije ni najbolji izbor dodavati čorbama pavlaku, maslac ili mleko, jer to ne doprinosi kontroli težine“, ističe Manaker.

Nutricionista kao najbolju opciju navodi običnu povrtnu čorbu s goveđim bujonom i malo đumbira.

„Mnogo podataka pokazuje da je konzumiranje više povrća povezano sa smanjenim rizikom od gojenja. A dodavanje povrća u čorbu jednostavan je način da povećate unos povrća“, tvrdi Manaker.

Osim povrća, možete dodati i pasulj. On obiluje vlaknima i povezuje se s boljom regulacijom težine.

Goveđi bujon sami napravite od kosti i tako dodajte proteine svojoj čorbi. Oni će vas zasititi.

„Kada razmišljate o bazi čorbe, preskočite kremaste i teške izbore i oslonite se na domaću čorbu od kostiju koja ne sadrži veliku količinu natrijuma. Dok je tradicionalna čorba s malo natrijuma dobra, čorba od kostiju sadrži više proteina – hranjivih materija. To pomaže da duže ostanete siti“, napominje dijetetičarka.

Na kraju, čorbu začinite s malo đumbira. To je još jedan sastojak koji ljudima može pomoći u održavanju zdrave telesne težine.

