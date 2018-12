Jedite ovo svakog dana – podmladićete mozak za 11 godina

Jedna ili dve porcije spanaća, zelene salate i kelja dnevno mogu podmladiti vaš mozak za 11 godina i sprečiti demenciju, pokazala su najnovija istraživanja.

Studija je otkrila da ljudi koju jedu najmanje jednu porciju zeleniša dnevno imaju manju stopu grešaka na testu memorije i bolje razmišljaju od onih koji nikada ili retko jedu povrće.

– Ako svojoj svakodnevnoj ishrani dodate zeleno, lisnato povrće na jednostavan način ćete produžiti zdravlje mozga, objašnjava Marta Kler Moris, sa Univerziteta Raš u Čikagu. Istraživanje, koje je objavljeno u časopisu Neurology, sprovedeno je na uzorku od 960 ljudi prosečne starosti od 81 godine koji nisu imali demenciju. Njihovo praćenje je trajalo 10 godina i došlo se do zaključka da je starenje onih koji su jeli više zeleniša sporije za 0.05 standardizovanih jedinica godišnje u odnosu na one koji su jeli manje zelenog povrća. A to je isto i kao razlika od 11 godina u starosti mozga.

Profesorka Moris je dodala da su u obzir uzeti i brojni drugi faktori koji utiču na zdravlje mozga, kao što su pušenje, visok krvni pritisak, gojaznost, stepen obrazovanja i obim fizičke i kongitivne aktivnosti. Istraživanje je takođe sprovedeno na pretežno starijoj populaciji koju su činili uglavnom belci, te rezultati nisu primenljivi na mlađim osobama i ljudima druge rase.