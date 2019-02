Jedite ovo za večeru i NESTAĆE višak kilograma

Ako ste od onih žena koje žele da izgube kilograme, obavezno pročitajte ovaj tekst

Izgubiti nagomilane kilograme nije nimalo lako i koliko god se trudili nekad nam ne polazi za rukom.

Svi znamo da je doručak najbitniji obrok koje utiče na to kako ćete jesti tokom dana, a postoji uverenje i da večera nakon 19h ide u gomilanje masti.

Zato je bitno da pripazite na ove stvari kada je večernji obrok u pitanju.

Kalorije

Jedite između 450 i 550 kalorija. Ukoliko želite da smršate, bolje je da jedete oko 450 kalorija, a ako puno vežbate i želite da održite težinu, unesite oko 550 kalorija.

Ugljeni hidrati

Ugljeni hidrati bi trebalo da čine 45 do 55 odsto večere, što bi značilo oko 50 do 75 grama ugljenih hidrata. Nemojte se plašiti da ih jedete noću, sve dok se držite zadatog kalorijskog unoaksa neće vam naškoditi.

Proteini

Proteini bi trebalo da čine 20 do 25 odsto vaše večere, to jest 25 do 35 grama. Oni obnavljaju i čuvaju mišiće, a namirnice koje su bogate proteinima brzo zasite.

Masti

Jedite 15 do 25 grama zdravih masti, ili 30 do 35 odsto večernjeg obroka. Takve masti ćete naći u maslinovom i kokosovom ulju, avokadu, maslinama, koštunjavom voću i semenkama.

Vlakna

Za večeru pojedite bar osam grama vlakana iz žitarica od celog zrna, povrća, voća, avokada, koštunjavog voća ili semenki.

Vreme

Idealno vreme za večeru je dva ili tri sata posle poslepodnevnog obroka. Ukoliko vežbate posle posla, međuobrok pojedite oko 16h, vežbajte sat vremena posle 17.30, a onda večerajte oko 19 ili 19.30. Dokle god ne prelazite dnevni kalorijski unos, nema razloga za brigu zbog gojenja.

(Stil/Index.hr)