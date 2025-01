Jedna zimska namirnica najbolje čisti creva: Ko je jede na ovaj način, nikada nema zatvor

Doktor Perišić otkrio koja namirnica je najbolja za čišćenje creva i na koji način je treba konzumirati.

Malo ko zna da je raštan jedna od najzdravijih namirnica na svetu. Ima je tokom cele godine, ali zimi je najslađa i tada se najviše konzumira. Raštan predstavlja primitivnu formu kupusa, ali za razliku od njega, ova biljka ne formira pupoljak u centru. Koliko je moćna, dokazuje podatak da je nekada smatrana svetom biljkom, prema kojoj su se stari Grci i Egipćani ophodili sa poštovanjem i nežnošću. Ko posebno treba da je jede i na koji način nas štiti, otkrio je u „Jutru“ na Prvoj gastroenterolog dr Vojislav Perišić.

„Treba da se jede tri puta nedeljno, ali mora da se pripremi tako da izvuče gorčinu lista raštana. Ova belina, odnosno stabljika, mora da se iseče pre nego što se list pari. Ovaj zeleniš mora da se potopi, pa se isecka na rezance i bari se. Postoji razlika u hemijskom sastavu između zelja, kupusa i raštana. U raštanu ima folata. Dobro je da jedu tri puta nedeljno žene koje su gravidne. Ima vitamina C više nego kupus, kao i vitamine A i E. Ima dve hemijske supstance koje čine da bolje vidite kad jedete raštan“, rekao je dr Perišić.

Kako je gastroenterolog objasnio, raštan utiče na probavni sistem.

„Odličan je za probavni sistem. Bolji je od kupusa. Dobro skuvan raštan ne sme da gorči. Ako se dobro propari, treba manje da se kuva, a ako ne, onda je potrebno 10 do 12 sati. To je tradicionalna hrana, samo polako treba svako da se navikne. Onaj ko jede dva do tri puta nedeljno raštan, nema opstipaciju. Bolji je čak i od koprive, to je čudo Božije“, rekao je dr Voja.

Raštan je jedan od najboljih izvora kalcijuma, minerala neophodnog za zdravlje kostiju, pa se redovnim konzumiranjem ove biljke može smanjiti rizik od osteoporoze, bolesti koja podrazumeva smanjenje koštane gustine i povećava opasnost od preloma, naročito kod žena u menopauzi.

(Stil)

