Jednostavan test od 30 sekundi otkriva jedete li previše hleba i testenine

Ako imate problema sa prekomernom težinom, sigurno ste se već zapitali zašto ste, iako pazite na ishranu, dobili toliko kilograma. Možda i ne jedete previše, ali vam se sve što pojedete odmah ‘zalepi’.

Iako na gojaznost uglavnom utiče koliko i šta jedete, za vašu prekomernu težinu može biti kriv i stres ili pak nedostatak sna. Međutim, ono što je neprijatelj broj 1 svakoga organizma jeste šećer koji često prekomerno unosimo, a da toga nismo ni svesni. Tu su i masnoće, a debljamo se definitivno i od ugljenih hidrata, jedinjenja koja uglavnom sadrže skrob i šećer, koji su glavni krivci za nakupljanje kilograma.

Kada se odlučuju na dijetu, ljudi uglavnom prvo izbacuju baš ugljene hidrate jer znaju da hleb, testenina i pirinač goje. Međutim, je li baš uvek tako? Kako biste otkrili da li jedete previše ugljenih hidarata, dr. Ksand van Tuleken savetuje da sprovedete jednostavni 30-sekundni test, piše Dejli Mejl.

– Nisu svi ugljeni hidrati isti, neki su jako dobri za nas, dok su drugi jako loši za naše telo jer nas debljaju, povećavaju rizik za dijabetes i čak prete našoj plodnosti – objašnjava lekar i dodaje: – Kada sam naučio kako da jedem ugljene hidrate, mnogo lakše sam kontrolisao svoju težinu.

Njegov test vrlo je jednostavan.

– Uzmite običan kreker i počnite da ga žvaćetei dok ne počne da menja ukus od blagog keksa do poprilično slatkog. Ako se okus promeni u manje od 30 sekundi, vaše telo vrlo efikasno obrađuje ugljene hidrate. Međutim, ako kreker u 30 sekundi ne promeni ukus, morate da razmislite o ishrani sa manje ugljenih hidrata – rekao je on i dodao: – Ako osetite slatkoću do 14. sekunde žvakanja, vaše telo vrlo efikasno obrađuje ugljene hidrate i koristi ih za energiju, i to znači da možete uzimati 250 grama na dan, odnosno oko 4 kriške hleba od celog zrna žitarica. Ako je za promenu ukusa potrebno od 15 do 30 sekundi, tada vam je dovoljno 175 grama ugljenih hidrata na dan. Međutim, ako to traje više od 30 sekundi, tada ne bi trebalo da jedete više od 125 grama ugljenih hidrata na dan.