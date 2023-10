Kažu da je banana je najgori izbor za doručak: Trudite se da je nikada ne jedete samu, evo i zašto!

Poznato je da je doručak najvažniji obrok – njime započinjemo dan, i zbog toga je važno ne preskakati ga. Pored toga, takođe je važno šta ćemo pojesti kada je doručak u pitanju.

Iako je mnogima banana omiljeni izbor jer je slatka, hranljiva, i odlično ide kao dodatak uz žitarice i ovsene kaše, nutricionisti pak misle da ovo žuto tropsko voće nije najbolji izbor kada je doručak u pitanju.

Oni ističu da banane posebno nisu dobre ako se kao prvi obrok jedu same, jer u sebi sadrže čak 25 posto šećera i spadaju u umereno kisele namirnice.

Nutricionisti savetuju da dan započnete doručkom koji sagoreva masnoću, ali i koji će vam dati dovoljno energije i koji će vas zasititi do sledećeg obroka. Banane zaista daju energiju, ali na kratke staze, jer ćete ponovo početi da se osećate umorno i gladno. One su bolji izbor za užinu nego za obrok, jer same nisu dovoljne da biste započeli dan siti i puni energije.

Banane pripadaju grupi kiselih namirnica, objašnjavaju nutricionisti, a tu kiselinu treba neutralizovati kako bi se iz banana izvuklo ono najbolje – kalijum, vlakna i magnezijum, a ne šećer koji uzrokuje samo kratki nalet energije.

Njihov savet je da uz bananu kombinujete hranu punu zdravih masnoća poput avokada ili začina.

