Kesten- “gospodar jeseni” i leči i hrani

Dolaskom jeseni i hladnih dana, mnogi se sete kestena, jer je on jedan od sinonima ovgo godišnjeg doba. Kesten je, poput ostalih orašasti plodova, izuzetno zdrav, samo gram masti i manje od 70 kalorija na 30 grama. Sadrži i vitamin C, što ga čini posebnim orašastim plodom. Dnevna doza od 85 grama kestena sadrži čak 45% dnevnih potreba organizma za vitaminom C. U njemu ćete osim vitamina C pronaći i vitamine B1, B2 i B6 i folnu kiselinu. Ona je zaslužna za formiranje crvenih krvnih zrnaca i za sintezu DNK. Ovo je hrana dobra za trudnice, jer sprečava pojavu anomalija kod fetusa.

Kesten kao lek možete da jedete skuvan, pečen, kao pire ili pripremljen u čaju. U bilo kojem obliku, osetićete njegov zanimljiv ukus i dobiti sve nutritivne vrednosti.

Čaj od kestena je poznat po tome što pomaže kod probavnih i bubrežnih tegoba. Takođe, pomaže kod simptoma astme i bronhitisa.

Divlji kesten koristi se kao lek kod problema s proširenim venama i popucalim kapilarama, kod hemoroida, bolnih menstruacija i uvećane prostate.

Kesten čuva srce jer ima visok nivo mono-nezasićenih masti, kao što su oleinska i palmitinska. One štite kardiovaskularni sistem i pomoći će, uz vlakna u kestenu, da se snizi nivo holesterola.

Izbacuje višak vode, pa time pomaže kod bubrežnih i želudačnih tegoba. Pomoći će pri cirkulaciji i protoku hrane kroz creva, kao i vode.

Deluje protivupalno zbog čega je kesten idealna namirnica za ljude koji pate od artritisa i reume.

