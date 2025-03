Koristimo ga u svim jelima, a ne znamo da ova namirnica izaziva grčeve i nadutost

Crni luk može da izazove pojavu bolnih gasova, grčeve i nadutost

U našoj domaćoj kuhinji ova namirnica je gotovo neizbežna kao i so, ali ima i svoju lošu stranu.

– Luk je prepun antioksidanasa i protivupalnih jedinjenje koji smanjuju rizik od srčanih bolesti, snižavaju krvni pritisak i štite od stvaranja krvnih ugrušaka. Takođe, jelu daju odličan ukus, a nema mnogo kalorija – objasnili su nutricionisti Lusi Lakatos i Tami Lakatos Šames.

Ali, postoji jedna nuspojava koju luk izaziva. Kod osoba koje imaju osetljiv probavni trakt, luk može da izazove nadutost, ali i pojavu grčeva i gasova.

– Neki ljudi bi trebali da izbegavaju ovu namirnicu, naročito oni koji imaju sindrom iritabilnog creva jer kod njih luk može da izazove pojavu bolnih gasova, grčeve i nadutost zbog svojih topivih vlakana koji se nazivaju fruktani (oligosaharidi). Ovi fermentisani ugljeni hidrati slabo se apsorbiraju u tankom crevu – objasnile su Lakatos i Lakatos Šames.

Stručnjaci procenjuju da se samo pet do 15 odsto fruktana probavi u tankom crevu. Preostali ugljeni hidrati dolaze do debelog creva gde se brzo fermentišu, što može da prouzrokuje gasove, ali kod osoba sa sindromom iritabilnog creva može da prouzrokovati jaku nadutost, grčeve, bolove u trbuhu i probleme sa stolicom, piše „Eat This Not That“.

Prema istraživačima sa „Monash University“, sindrom iritabilnog creva javlja se kod svake sedme osobe. Ako ste primetili da imate poteškoće posle konzumiranja luka, bilo bi dobro da razgovarate sa svojim doktorom i nutricionistom da bi vam dali najbolje savete koje ćete moći da primenite.

– Fermentisani ugljieni hidrati, poput onih koji se nalaze u luku, poznati su kao FODMAP. Manji unos hrane sa visokim udelom FODMAP može da pruži olakšanje osobama koje su na njih osetljive. Čak i u vrlo malim količinama, luk može da prouzrokuje probavne probleme. Iako se čini da je kuvani luk bolji od sirovog, i jedan i drugi mogu da izazovu probleme kod osoba sa osetljivim probavnim traktom – ističu nutricionisti.

Ukoliko ste primetili da vam smeta luk, postoji još jedna stvar koju možete da uradite. Fruktani u crnom i belom luku koji prouzrokuju osetljivost topivi su samo u vodi, a luk možete da koristite tako što ćete ga propržiti na ulju i izvaditi pre dodavanje drugih sastojaka.

