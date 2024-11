Lako možete prepoznati voće naprskano otrovima: Ako jabuka ovako izgleda, bolje je ne kupujte

Često dešava da u plodu ostane velika količina pesticida

Pesticidi se najčešće koriste u proizvodnji voća i povrća, a ono što je iznenađujuće jeste da se mogu naći čak i u organskoj hrani.

Vanredni profesor na Hemijskom fakultetu, Dušan Vlajković, i magistar farmacije, objašnjavaju da je česta zabluda da se pesticidi ne koriste u proizvodnji organske hrane.

„Izvestan broj pesticida može da se koristi u proizvodnji organske hrane i to se zaista i radi. Pesticidi su široka grupa hemijskih supstanci različitih karakteristika koja se generalno koristi da bi se borili protiv štetočina koje smanjuju prinose. Postoje različite vrste pesticida u zavisnosti od toga šta želimo da tretiramo, da li hoćemo da se rešimo gljivica, bakterija, bolesti i slično. U teoriji, pesticidi ne bi trebalo da ostanu u plodu, bar ne u količinama koje bi mogle da se detektuju, ali to zahteva vrlo precizno korišćenje pesticida, uz poznavanje vremena od primene pesticida do upotrebe tih biljaka“, kaže Vlajković i skreće pažnju na to da se u praksi često dešava da u plodu ostane velika količina pesticida.

„Mi očigledno imamo problem. Voće i povrće nam se vraća sa granice zbog prekomerne količine pesticida, dakle nešto u tom proizvodnom lancu ne funkcioniše kako treba. Nekada se koriste čak i zabranjene supstance“, rekao je profesor Vlajković, dok nutricionistkinja Marija Milanović savetuje kupovinu voća i povrća od malih proizvođača kojima se veruje u kvalitet proizvoda, kao i dobro pranje voća i povrća.

„Soda bikarbona, glina, aktivni ugalj… Time može efikasno da se skine velika količina pesticida sa voća i povrća, a da se pritom očuvaju hranljivi sastojci. Dobro pranje je preduslov da se ukloni skoro sve pesticide sa biljke. Dobar primer je jabuka. Kada je presečete, trebalo bi da potamni. Ako ne potamni, to je siguran znak da je puna pesticida“, objasnila je nutricionistkinja.

(NajŽena)

