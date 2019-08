Lekari upozoravaju: Ne mešajte ovo sa medom

Doktor medicinskih nauka Aleksej Bujeverov rekao je da na dnevnom nivou ne bi trebalo konzumirati više od dve kašike meda — najbolje ga je uzimati ujutru i uz to voditi aktivan način života.

Prema njegovim rečima — med sadrži antioksidante, koji sprečavaju oksidaciju ćelija, kao i vitamine i fruktozu, koji služe kao izvor energije.

Međutim, dijetetičar Elena Tihomirova smatra da je blagotvoran uticaj meda preuveličan. Kako je istakla — potrebno je pojesti veliku količinu meda, da bi se osetio njegov pozitivan uticaj. Pritom, med sadrži veliki broj ugljenih hidrata i veoma je kaloričan, pa ga zbog toga treba konzumirati u ograničenim količinama.

Stručnjaci se slažu da prilikom izbora treba dati prednost medu u saću, jer to garantuje njegov kvalitet i prirodno stanje.

Tihomirova je takođe istakla da čaj sa medom verovatno neće ubrzati oporavak prilikom prehlade, jer kada se rastopi u vrućoj vodi, med gubi korisna svojstva.

„Kontraindikacije koje mogu da se jave prilikom upotrebe meda su gojaznost i alergija na cveće ili pčelinji otrov“, smatra doktorka.

Sa druge strane, Bujeverov je naglasio da je kombinacija meda i alkohola opasna po zdravlje. Na primer, ukoliko se medovača upotrebljava u većim količinama, može dovesti do masnih promena u jetri, koje dovode do procesa upale, a sve to može prouzrokovati cirozu jetre.

„Stvar je u pravilnoj upotrebi i količini. Ako čovek popije čašu mesečno, neće mu se ništa desiti, ali ako konzumira napitak redovno, to će povećati opasnost od promena na jetri, sve do ciroze“, zaključio je lekar.

(Sputnjik)