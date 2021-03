Lekari upozoravaju: Ove namirnice najopasnije su za vaše srce

Vaše zdravlje veoma zavisi od onoga što se nalazi na vašem tanjiru. To važi i za vaše srce.

„Hrana koja je zdrava za srce sadrži hranjive sastojke koji dokazano pogoduju kardiovaskularnom sistemu ili smanjuju rizik od razvoja srčanih bolesti snižavanjem lošeg LDL holesterola i triglicerida u krvi, smanjenjem krvnog pritiska, kontrolom težine i poboljšanjem osetljivosti na insulin“, kaže Rania Batajneh, autorka knjige The One One One Diet.

Omega-3, kalijum, kalcijum, magnezijum, vlakna, fitonutrijenti i antioksidanti su najvažniji za zdravlje srca. Zbog toga se mediteranska ishrana i DASH dijeta smatraju najboljim izborom za one koji žele da održavaju ili poboljšaju zdravlje srca.

Jelovnik baziran na proizvodima od celih žitarica, orašastim plodovima i pasulju uz malo mlečnih proizvoda i masti zdravih za srce može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti za otprilike trećinu, prema studiji iz 2016. objavljenoj u časopisu Journal of the American College of Cardiology.

Ako vas zanima koje namirnice, prema oceni stručnjaka – dijetetičara i kardiologa, nisu dobre za zdravlje srca, pročitajte listu u nastavku.

Mesne prerađevine

Hot dog

Kečap

So

Žitarice pune šećera

Mlečne alternative s okusom

Pržena piletina

Prženi krompir

Čips

Voćni smuti

Zeleni sokovi

Kapar

Jogurti s voćnim ukusima

Granola

Margarin

Crveno meso

Beli hleb

Beli pirinač

Sportski napici

Energetski napici

Gazirani napici

Pica

Slatkiši

Alkohol

