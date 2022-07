Mesec dana pila 4 litra vode dnevno, nije očekivala da će se ovo dogoditi

Redovan unos vode je veoma važan za celokupno stanje organizma, a jedna odlučila je odlučila da mesec dana pije četiri litra vode dnevno. To je i više od preporučenog unosa, a ona ističe da je osetila brojne prednosti, ali i neželjene efekte.

Evo kako je izgledalo njeno iskustvo:

Osećala sam se manje nadutom

„Voda za piće pomaže vašem digestivnom sistemu da se pokrene. Ako ne pijete dovoljno vode, možete dobiti opstipaciju, a ako se to desi, možete osećati nadutost.

To ne znači da nisam i dalje povremeno bila naduta. Ako sam pojela veliki obrok ili konzumirala previše soli, osetila bih kako mi se stomak širi. Međutim, voda mi je pomogla da to prebrodim i nisam stalno osećala nadutost ili nelagodnost“, rekla je.

Imala sam glavobolje

„Ovo je za mene bio najinteresantniji neželjeni efekat. Ako ne pijete dovoljno vode, postajete dehidrirani. Jedan od neželjenih efekata dehidratacije je glavobolja. Međutim, da li ste znali da i dalje možete dobiti glavobolju, i to ako pijete previše vode?“, rekla je devojka i dodala:

„Ako pijete previše vode, možete se izložiti riziku od hiponatremije. Hiponatremija se može desiti kada je nivo natrijuma u ​​telu prenizak. To se dogodi kada stalno pijete vodu i vaše telo zadržava veliki deo. To onda može izazvati razblaživanje natrijuma u ​​vašem telu.

Jedan od simptoma hiponatremije može biti glavobolja. Ostali neželjeni efekti mogu uključivati mučninu, umor, pa čak i konfuziju. Iako sam osetila neku mučninu i umor, to, na sreću, nije bilo dovoljno dosljedno da bih ga označila kao zabrinjavajuće“, objasnila je.

Stalno sam išla do toaleta

„Očekivala sam da će se ovo desiti. Popila sam toliko vode da sam stalno trčala da nađem toalet, da oslobodim bešiku od svih napetosti“, rekla je.

Žudela sam za još vode

„Ovo se dešavalo više tokom prve dve nedelje, jer sam prvi put počela da pijem toliko vode. Mislim da je moje telo u početku bilo u stanju šoka, jer sam prešla sa minimalne količine vode na skoro 4 litra. Posle prve nedelje ispijanja toliko vode, shvatila sam da ću, ako odem sat vremena ne konzumirajući ništa, ožedneti i imati želju da popijem još vode“, objasnila je i dodala:

„Bilo da je ovo psihološki ili ne, bilo mi je zanimljivo da mi telo govori da pijem više vode. Rekla bih da je ovo prednost, jer je moje telo priznalo da treba češće da pijem vodu“.

Češće sam se osećala sitom

„Rečeno je da je voda odlična za vaš metabolizam, a nakon mog testa, mogu potvrditi da je to istina. Uobičajeno govoreći, voda pomaže da se „isperu“ masti iz tela. Studije su takođe pokazale da voda može da poveća potrošnju energije vašeg tela i pretvori uskladištenu mast u gorivo.

To što sam duže osećala sitost, bio je odličan način da prestanem da grickam nepotrebnu i nezdravu hranu. Ako nastavim sa ovim procesom, verovatno bi mi pomoglo u gubitku težine, pošto sam prestala da unosim višak kalorija“, objasnila je.

Šta je naučila ispijanjem vode?

„Definitivno ne moram neprekidno da pijem oko 4 litra vode dnevno. Verujem da je to imalo svoje koristi, ali ne želim da se stalno mučim da pijem toliko vode tokom dana.

To me je nateralo da priznam koliko treba da popijem. Međutim, osim činjenice da sam ovu veliku flašu vode morala da nosim sa sobom gde god sam išla, to je bila više gnjavaža nego što je bilo potrebno. Držaću se prosečne količine vode, a možda i malo više, ako osećam da mi je potrebno“, rekla je ona, prenosi Mondo.

