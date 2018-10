Mršavite i dok sanjate: Pijte ovih 10 napitaka pred spavanje

Put ka željenoj liniji, pogotovo lepom struku, može da bude težak i obeshrabrujući proces. Pored pravilnog i redovnog vežbanja, pića koja pijete pre spavanja mogu vam pomoći u vašoj borbi.

Redovnim konzumiranjem ovih napitaka možete brzo doći do željene forme.

1. Sok od limuna

Ispijanje vode sa limunom nosi mnoge prednosti, uključujući gubitak masnog tkiva. Studija objavljena u časopisu Journal of Ayurveda i Integrative Medicine pokazala je da su ljudi koji su četiri puta dnevno pili sok od limuna za vreme posta, izgubili na težini. Kako bi vam piće od limuna bilo delotvornije, kombinujte limun sa dva krastavaca, pomorandžom i litar vode. Možete da dodate med i nanu.

2. Čaj od đumbira

Đumbir ima lekovita svojstva, a studija objavljena u Annals of the New York Academy of Sciences je otkrila da delotvorno deluje i protiv gojaznosti. Ispijanje čaja od đumbira pre spavanja takođe pomaže telu da bolje apsorbuje hranljive materije. Osim toga, pomaže varenju hrane i ublažava želudačne tegobe. Ako želite da učinite čaj od đumbira ukusnijim, dodajte malo limuna i kašičicu meda.

3. Sok od ananasa

Ananas je bogat vlaknima, nema puno kalorija i prirodni je antioksidans pa se često preporučuje ljudima koji žele da izgube suvišne kilograme. Hrana i piće bogato vlaknima će ljude brzo da zasite, međutim to neće da utiče na širinu struka. Pomešajte ili iscedite sok od ananasa s limunom. Ako želite, možete dodati i komadiće ananasa u piće. Ako je ananas dovoljno sladak, nema potrebe za medom.

4. Sok od krastavca

Pre spavanja u sokovnik stavite jedan krastavac, iscedite malo limuna i u par sekundi ćete imati spremno zdravo piće puno antioksidansa s jako malom količinom kalorija. Ako je ukus prejak, slobodno dodajte malo vode, a za pojačani učinak možete i izrendati malo đumbira. Ako ovo pijete svako veče, već nakon mesec dana ćete primetiti smanjivanje struka i smanjenje masnih naslaga oko njega. Osim antioksidansa, krastavci su puni vlakana, minerala i vitamina koji su zaslužni za gubitak težine.

5. Sok od bobičastog voća sa začinima

Jagode i ostalo bobičasto voće ima fitohemijska svojstva koja pomažu pri gubitku težine, imaju antikancerogena svojstva te čuvaju od bolesti srca, piše Power of Positivity. Takođe, bobičasto voće ima sastojke koji blokiraju hormone koji uzrokuju razne upale. Iscedite jedan limun ili limetu u čašu i dodajte par komadića ostrugane korice. Dodajte nasitno narezane jagode i začine poput mente i estragona. Sve prelijte vrućom vodom i ostavite neko vreme da se sastojci sjedine. Izvadite koricu iz mešavine i presipajte je u posudu u koju još treba dodati hladnu vodu i led.

6. Zeleni čaj

Hemijski sastav zelenog čaja je toliko složen da čak i stručnjaci konstantno raspravljaju o svim njegovim prednostima. U istraživanju objavljenom u časopisu Nutrients naučnici iz Japana su došli do zaključka da ispijanje šoljice zelenog čaja pre spavanja opušta telo i utiče na poboljšanje kvaliteta sna. Što je san kvalitetniji, to metabolizam bolje radi, što direktno utiče na stvaranje masnih naslaga u telu, tj. u ovom slučaju na bolje varenje unošene hrane te smanjenim pohranjivanjem masnoća.

7. Čaj od maslačka

Čaj od maslačka smanjuje nadutost, gorušicu te blago deluje na druge oblike želudačnih problema. Kao prirodni diuretik, čaj od maslačka takođe pomaže kod izbacivanja vode iz organizma tako da će se ljudi nakon ispijanja čaja osećati laganije i vitkije.

8. Jabukovo sirće

Bez obzira na to da li je sveže napravljeno ili kupljeno u prodavnici, jabukovo sirće sadrži mnogo kvalitetnih i hranljivih sastojaka. Budući da ima antibiotsko i antibakterijsko svojstvo, ovo piće može da pomogne kod želudačnih tegoba, proliva uzrokovanog bakterijama i crevnim grčevima. Pomešajte jednu do dve kašičice jabukovog sirćeta u čaši vode. Ako želite, možete ga kombinovati s limunovim sokom i nekoliko kriški sveže jabuke.

9. Sok od grejpa i cimeta

Ljudi koji vode računa o ishrani uglavnom jedu grejp ili piju njegov sok jer hidrira i pruža osećaj sitosti. Osim toga, obiluje hranljivim supstancama i pomaže u radu metabolizma. Sok od grejpa može biti sveže isceđen ili kupljen gotov. Natočite pola čaše soka. U posudi za dinstanje pomešajte čašu vode, malo šećera po ukusu i stavite štapić cimeta. Pustite da se ova smesa dinsta oko sedam minuta pre dodavanja grejpa i hladne vode. Po želji ukrasite piće s listićima mente.

10. Sok od korijandera i krastavca

Ovo je još jedan sok pun antioksidansa koji će pomoći pri čišćenju otrova i loših masnoća iz tela. Pomešajte krastavac, korijander (dobra zamena je i sveži peršun), limun i pola čaše vode u blenderu. U piće dodajte narendani đumbir i kašičicu soka Aloe Vere. Ostavite piće da odstoji nekoliko minuta pre nego što ga popijete.

