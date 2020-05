Najsnažniji saveznik u borbi protiv suvišnih kilograma

Svakodnevna konzumacija ovog čudesnog napitka može za vaše telo učiniti mnogo više nego što mislite.

Zeleni čaj smatra se najzdravijim napitkom na svetu zahvaljujući brojnim antioksidansima koje sadrži, kao i nutrijentima koji blagotvorno deluju na celokupan organizam. Pospešuje kognitivne sposobnosti, smanjuje rizik od razvoja karcinoma, a dokazano deluje i u borbi protiv suvišnih kilograma.

Naime, zeleni čaj, kako je dokazala studija objavljena u časopisu “American Journal of Clinical Nutrition”, ubrzava metabolizam za čak 4% konzumira li se tri puta dnevno. Četiri procenta možda ne zvuči kao značajan postotak, ali zahvaljujući samo ovom ubrzanju metabolizma to znači gubitak dodatnih 60 kalorija dnevno, a to može dovesti do gubitka od čak 3 kilograma godišnje, piše “RTL“.

Da bi zeleni čaj najbolje delovao na organizam, trebalo bi ga, naravno, konzumirati nezaslađenog, sveže skuvanog. Zaboravite na gotove zelene čajeve koji su pretrpani veštačkim zaslađivačima i brojnim drugim sastojcima od kojih na kraju imate više štete no koristi. Zelenom čaju poželjno je dodati malo limunovog soka koji takođe pozitivno deluje na organizam, a osim toga i poboljšava ukus zelenog čaja.

