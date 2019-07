Najzdravija 4 prirodna zaslađivača

Nije lako ostaviti rafinisani šećer. Međutim, s obzirom koliko štetan može da bude, svakako je vredno truda. Srećom, ima nekoliko zaslađivača iz prirode koji su dobri za vaše zdravlje.

Sadrže malo kalorija, malo fruktoze i imaju jako sladak ukus.

Evo četiri prirodna zaslađivača koji su zaista zdravi.

Stevija

Stevija je veoma popularan niskoklorični zaslađivač.

Dobija se iz listova biljke koja se zove Stevia rebaudiana.

Ova biljka se već vekovima gaji u Južnoj Americi zbog slatkoće i u medicinske svrhe.

Listovi stevije sadrže nekoliko slatkih jedinjenja. Glavna su steviosid i rebaudiosid A. Oba su stotinama puta slađa od šećera u istoj količini.

Drugim rečima, stevija je veoma slatka i skoro da nema kalorija.

Pored toga, nekoliko studija na ljudima je pokazalo da stevija ima sledeće prednosti po zdravlje:

Stevija može da smanji visok krvni pritisak kod osoba sa hipertenzijom za 6 do 14 odsto. Međutim, nema uticaja na krvni pritisak koji je normalan ili blago povišen.

Stevija takođe smanjuje nivo šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom.

Nekoliko studija na pacovima pokazuje da stevija može da poveća insulinsku osetljivost, smanji oksidirani LDL holesterol i umanji plak koji se nataložio u arterijama.

Ako treba da zasladite nešto, stevija može da bude najzdraviji izbor.

Međutim, mnogi ljudi uopšte ne vole ukus stevije, što zavisi od brenda, zato isprobajte više vrsta da biste otkrili koja vam najviše odgovara.

Zaključak

Stevija je prirodni, nekalorčni zaslađivač koji može da smanji krvni pritisak i nivo šećera u krvi.

Eritrol

Eritrol je još jedan niskokalorični zaslađivač.

U pitanju je šećerni alkohol koji se prirodno nalazi u određenom voću. Međutim, eritrol u prahu koji se nalazi u prodaji je najverovatnije nastao industrijskim procesom.

Sadrži 0,24 kalorija po gramu, ili oko 6 odsto kalorija iste količine šećera, uz 70 odsto slatkoće.

Eritrol ne izaziva skok nivoa šećera ili insulina u krvi i ne utiče na krvne lipide kao što su holesterol ili trigliceridi.

U organizam se apsorbuje preko creva ali se na kraju neizmenjen izbacuje iz bubrega.

Studije pokazuju da je eritrol veoma bezbedan. Međutim, može da izazove probleme sa varenjem ako se konzumira previše odjednom.

Ukus eritrola je veoma sličan šećeru, mada može da ima blag naknadni ukus.

Iako eritrol nema neke posebne prednosti po zdravlje, svakako nije štetan na bilo koji način i bolje se podnosi od većine drugih šećernih alkohola.

Zaključak

Eritrol je veoma sladak i niskokaloričan šećerni alkohol. Studije pokazuju da je veoma bezbedan za konzumiranje, mada u visokim dozama može da izazove probleme sa varenjem.

Ksilitol

Ksilitol je šećerni alkohol koji je po slatkoći sličan šećeru.

Sadrži 2,4 kalorije po gramu, ili oko dve trećine kalorijske vrednosti šećera.

Ksilitol je koristan za zdravlje zuba jer smanjuje rizik od karijesa i propadanja zuba.

Takođe može da poboljša gustinu kostiju kod pacova, što pomaže pri sprečavanju osteoporoze.

Ksilitol ne povećava nivo šećera ili insulina u krvi. Međutim, kao i drugi šećerni alkoholi, u velikim dozama može da izazove probleme sa varenjem.

Ako imate psa, ksilitol čuvajte van njegovog domašaja jer je izuzetno toksičan za pse.

Zaključak

Ksilitol je veoma popularan zaslađivač. To je šećerni alkohol koji sadrži oko 2,4 kalorije po gramu. Koristan je za zube. Kod pacova može da poboljš gustinu kostiju i smanji rizik od osteoporoze.

Jakon sirup

Jakon sirup je još jedan jedinstven zaslađivač.

Dobija se od biljke jakon, koja raste u Andima u Južnoj Americi.

Ovaj zaslađivač je odnedavno popularan kao suplement pri mršavljenju. Jedna studija je otkrila da je kod žena sa prekomernom telesnom težinom doveo do značajnog smanjenja broja kilograma.

Sadrži visok procenat fruktooligosaharida, koji deluju kao rastvoriva vlakna koja hrane dobre bakterije u crevima.

Jakon sirup može da pomogne protiv zatvora i ima razne prednosti zahvaljujući visokom procentu rastvorivih vlakana.

Nemojte unositi velike količine odjednom jer može da izazove probleme sa varenjem.

Zaključak

Jakon sirup sadrži visok procenat fruktooligosaharida koji hrane dobre bakterije u crevima. Može da pomogne protiv zatvora i kod mršavljenja.

Šta je sa „manje lošim” šećerima kao što je med?

Postoji nekoliko popularnih šećernih zaslađivača koje ljudi koji vode računa o zdravlju često koriste umesto šećera.

Tu spadaju kokosov šećer, melasa, med i javorov sirup. Oni se u suštini ne razlikuju mnogo od šećera.

Mogu da sadrže malo manje količine fruktoze i mali procenat hranljivih materija, ali vaša jetra neće moći da napravi razliku.

Međutim, štetan efekat šećera u potpunosti zavisi od konteksta. Većina studija je rađena na osobama koje već jedu brzu hranu bogatu ugljenim hidratima.

Za te osobe, naročito one koje imaju prekomernu telesnu težinu i/ili su otporne na insulin, velike količine šećera su štetne.

Pored toga, postoje druge grupe ljudi koji žele da u potpunosti izbegavaju zaslađivače na bazi šećera. To su osobe zavisne od hrane, one koje jedu previše i one koje su na ketogenoj ishrani sa veoma malo ugljenih hidrata.

Zdrave osobe mogu da jedu šećer u malim količinama bez ikakvih problema. Iako su to i dalje prazne kalorije koje mogu da izazovu karijes, vašem metabolizmu neće škoditi,ni dovesti do masne jetre niti vam uništiti zdravlje.

Ako volite da u receptima koristite pravi šećer, ali se inače hranite zdravo, upotreba prirodnih zaslađivača na bazi šećera kao što je med može biti sasvim u redu u umerenim količinama.

U kontekstu zdrave ishrane zasnovane na celovitim namirnicama, male količine ovih prirodnih šećera ne mogu da izazovu nikakvu štetu.

(Healthline.com, Danas)