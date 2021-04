Navalite: Ove namirnice su ČUDO ZA IMUNITET!

Međutim, vitamin C je rastvorljiv u vodi, organizam ga ne stvara i ne čuva

Vitamin C je od suštinske važnosti za organizam – pomaže u rastu i obnavljanju tkiva, stvaranju kolagena, blagotvorno deluje na kožu, krvne sudove, ligamente, tetive, izgradnji jakog imuniteta…

Međutim, vitamin C je rastvorljiv u vodi, organizam ga ne stvara i ne čuva. Dakle, neophodno je da ga unosite putem hrane, a u nastavku sledi spisak namirnica koje ga sadrže u većoj količini od pomorandže i limuna:

Žuta paprika

Ovo povrće je odlično jesti sveže, recimo, kao dodatak salati. Žute boje, hrskavo, sočno i, što je najvažnije, sadrži neverovatno nizak nivo kalorija. Pola šolje seckane paprike sadrži 155 mg vitamina C, što je više od dnevnog preporučenog unosa ovog vitamina – za odrasle žene 75mg, za odrasle muškarce 90.

Kelj

Zelena lisnata glavica puna je antioksidanasa koji organizam čiste od štetnih materija. Čest je sastojak mnogih salata. Dve šoljice kelja sadrže 150 mg antioksidanasa, 684 mg kalijuma i skoro 7 grama vlakana, dok na 100 grama sadrži 120 mg vitamina C.

Papaja

Samo polovina velike papaje sadrži impresivnih 238 mg vitamina C. Kao dodatni bonus, ovo voće je takođe dobar izvor vitamina A i vlakana.

Guava

Šolja ovog neverovatnog tropskog voća sadrži čak 377 mg vitamina C. To je čak 5 puta veće od preporučenog dnevnog unosa!

Jagode

Šolja naseckanih jagoda sadrži skoro istu količinu vitamina C kao pomorandža srednje veličine. Dakle, 98 miligrama.

Ananas

Samo jedna šoljica ovog sočnog tropskog voća sadrži oko 79 mg vitamina C, plus visok nivo bromelaina, koji povoljno utiče na sistem za varenje.

Kivi

Verovali ili ne, samo jedan kivi sadrži 64 mg vitamina C, skoro pa punu preporučenu dozu!

Brokoli

100 grama sirovog brokolija sadrži 89 mg vitamina C. To je skoro pa preporučena dnevna doza vitamina C od 90 miligrama. Ovo zdravo povrće još sadrži i zdravu dozu vitamina K, koji jača kosti i pomaže u zgrušavanju krvi.

Brokoli je jedna od 33 vrste hrane koja je daleko zdravija nego što mislite.

Prokelj

Jedna šolja prokelja sadrži 96.8 mg vitamina C. Ovo povrće je bogato fitonutrijentima i vlaknima koji pomažu u prevenciji raka. Ako vam je njihov gorak ukus ipak previše, probajte da ih pečete i time istaknete njihov prirodno slatkast ukus.

Karfiol

Karfiol nije samo prepun vlakana, već jedna glavica ovog povrća sadrži 123 mg vitamina C. Kuvan, pečen ili pasiran, ovo genijalno povrće je idealno za ukusan i zdrav obrok.

