Ne bacajte prezrelo voće! Evo kako možete sjajno da ga iskoristite

Pitaš se možeš li još da jedeš bananu ako joj je većina kore potamnela?

Nema problema! Evo nekoliko zgodnih ideja kako dobro i fino iskoristiti prezrelo voće…

1. Smoothie

Ako imaš kod kuće voće koje niko ne želi više da jede, onda ubaci sve svoje brige u mikser. Možeš da pomešaš sveže, prezrelo i zamrznuto voće. Dodaj malo tečnosti, možda nešto semenki i prezreli kivi imaće fenomenalan ukus. Osim toga, dobićeš puno vitamina i nešto slatko.

2. Nicecream

Klasik: banane koje imaju smeđe „mrlje“ po sebi prava su stvar za takozvane „nicecream“, odnosno „Nana Ice Cream“. Nareži prezrelu bananu na komade te ih zamrzni. Nakon što je to neko vreme bilo u zamrzivaču, stavi komade banane u mikser te ih miksaj dok ne bude kremasta konzistencija. Baza je gotova i možeš je već jesti. Naravno, varijanti je puno – možeš dodati i drugo zamrznuto voće ili malo grčkog jogurta što će sve učiniti još kremastijim. Topping po želji…

3. Voćni kolač

Prezrelo voće – ali i sveže, a kiselo – izvrsno je za kolač. Spraviš jednostavno testo (recept možeš naći na bezbroj mesta na Internetu ili u bakinom kuvaru) te iskombinuješ s raznim voćem. Niko neće znati da su banane ili jagode bile prezrele.

4. Marmelada

Svako zna da je domaća marmelada ukusnija od kupljene. Osim toga, možeš iskoristiti i voće koje ima naznake truljenja na sebi. Jednostavno odrežeš ta mjesta, a ostalo baciš u lonac. Možeš biti vrlo kreativna te iskombinovati razne sorte voća za ukusne marmelade.

5. Voćni pire

Možeš napraviti i voćni pire bez dodatnog šećera (ili s malo). Prezrelo voće kuvaj u loncu s malo vode, napravi potom od njega pire te iskoristi za obogaćivanje deserta voćnom komponentom.

6. Voćna koža

Ljubitelji slatkog veseliće se ovoj zdravoj alternativi gumenim medvedićima i ostalim sličnim slatkišima. Takozvanu voćnu kožu možeš sam napraviti kod kuće – potrebno ti je tek malo vremena. Stavi voće u mikser te mešaj dok ne nastane kaša slična musu. Ako je previše tečno, dodaj malo orašastog musa po izboru. Zatim tu smesu razmaži po limu obloženom papirom za pečenje na debljinu od 0,5 cm. Ostavi da se suši u rerni na 50 do 80 stepeni. Zavisno koliko tečnosti sadrži voće, to će trajati oko četiri sata. Kad je gotovo, možeš to kombinovati s povrćem, semenkama i raznim drugim sastojcima.