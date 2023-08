Ako je sirovo, ne znači da je uvek i zdravo: Ovih 5 namirnica su još zdravije posle termičke obrade

Sirova hrana ima bezbroj prednosi i proteklih godina doživljava ogromnu popularnost jer se veliki broj vitamina i fitonutrijenata gubi prilikom termičke obrade. Svima nam je dobro poznato da od svežeg voća i povrća nema važnije stavke u zdravom jelovniku, ali ne sme se zanemariti i faktor termičke obrade — koliko će nam biti korisna neka namirnica umnogome zavisi od toga da li je presna ili kuvana (pržena, pečena…).

Sirova hrana ima bezbroj prednosi i proteklih godina doživljava ogromnu popularnost jer se veliki broj vitamina i fitonutrijenata gubi prilikom termičke obrade. Međutim, postoje i namirnice koje su, zapravo, zdravije nakon kuvanja. Zbog čega je tako? Odgovor je jednostavan — termička obrada hrane u nekim slučajevima omogućava organizmu da lakše apsorbuje hranljive materije!

Štaviše, jedna studija objavljena u magazinu American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da su žene koje su učestvovale u istraživanju apsorbovale više beta-karotena od žena koje su se hranile isključivo sirovim namirnicama i dobile više antioksidanasa.

Koje namirnice su zdravije posle termičke obrade?

Paradajz

Kako je pokazalo istraživanje stručnjaka s Univerziteta Bastir u San Dijegu, paradajz prilikom kuvanja gubi dosta vitamina C. Međutim, studija iz 2020. godine dokazala je da se tom prilikom otpušta znatno više likopena iz paradajza, jer visoka temperatura razlaže debele zidove ćelija. Likopen je, inače, najvažniji sastojak paradajza i jedan od najmoćnijih antioksidanasa u prirodi, a povezan je sa snižavanjem rizika za nastanak brojnih oboljenja, poput kardiovaskularnih bolesti i raka.

Špargla

Ovo povrće sadrži obilje vitamina C, A i E, a kada se kuva njegovo antioksidansno svojstvo se povećava za 16-25 odsto! Kuvanje špargle povećava nivo fenolne kiseline, što snižava rizik za razvoj raka.

Spanać

Iako se obično veruje da je za spanoć loše kuvati ga, naučnici kažu suprotno! Jeste li ikada primetili da njegovi listovi potamne nakon termičke obrade? Kako su pokazala istraživanja, kuvanjem se povećava količina hranljivih materija u spanaću, a studija iz 2005. godine objavljena u naučnom listu Journal of Agricultural and Food Chemistry dokazala je da kuvanje spanaća na pari za 53 odsto smanjuje nivo oksalne kiseline, koja utiče na to koliko efikasno telo apsorbuje gvožđe i kalcijum. Ovakav način pripreme spanaća održava i njegov nivo folne kiseline, kalcijuma, gvožđa i magnezijuma.

Pečurke

Često ih zaboravljamo, ali pečurke obiluju hranljivim materijama, a posebno su bogate antioksidantima, kojih ima još više nakon termičke obrade, kao i kalijuma, niacina i cinka!

Celer

Ukoliko u jelo naseckate celer, učinićete veliku uslugu svom zdravlju! Termičkom obradom će on povećati količinu hranljivih materija, ali imajte u vidu da to ne važi za obično kuvanje — ukoliko celer ubacite u klasično kuvanu čorbu, on gubi 14 odsto antioksidansnog svojstva, dok je zdraviji ako ga pečete, pržite, grilujete, kuvate u ekspres-loncu ili grejete u mikrotalasnoj pećnici.

