Neke koštaju čitavo bogatstvo: Najskuplje kafe sveta

Kafa, jedan od najomiljenijih napitaka na svetu, popularna je među svima, ljudima različitih godina, zanimanja, materijalnih statusa… Uz kafu se započinje dan, uživa u popodnevnim razgovorima sa prijateljima, a mnogima je i glavni saveznik u stresnim i napornim životnim periodima. Kafa je danas rasprostranjena na svim kontinentima, a smatra se da je prvo uzgajana u oblasti Kafa u Etiopiji, po kojoj je i dobila ime. Arapi su počeli da je uzgajaju u 15. veku, da bi tek u 17. veku došla na tlo Evrope. Ova popularna biljka osvojila je Brazil tek 1727. godine u oblasti Para. Kafa je lako osvajala svet svojim ukusom, te je potražnja za njom s godinama samo rasla. Tako je došlo i do bogaćenja njenog ukusa kombinovanjem aroma i eksperimentisanjem s načinom pripreme. Smatra se da se ne mogu pobrojati sve vrste kafe koje danas u savremenom svetu postoje, ali ono što se može istaći jeste cena do koje ide kilogram ovog popularnog napitka.

Kopi luvak – 1.500 dolara

Na ostrvima Sumatra, Java i Sulavesi uzgaja se najskuplja i najređa kafa na svetu. To je sorta kopi luvak. Na ovim ostrvima žive torbari poznati pod imenom cibetke (Paradoxurus), koji se hrane plodovima kafe. Kopi na indonežanskom jeziku znači kafa, a luvak je lokalni naziv tog torbara. Dugo su smatrani štetočinama, dok nije otkriveno da oni zapravo doprinose izuzetnom kvalitetu kafe. Iako ne zvuči nimalo primamljivo kada se čuje kako se dolazi do kvaliteta ove kafe, to nije umanjilo njenu popularnost među potrošačima. Ceo proces sastoji se u tome da zrna, prolazeći kroz probavni sistem cibetki, dobijaju bogatu, jaku aromu. Od polusvarenih zrna pravi se najskuplja kafa specifičnog ukusa. Pošto je veoma retka, kilogram košta između 300 i 1.500 dolara.

Hasijenda la esmeralda – 210 dolara

Sorta hasijenda la esmeralda košta oko 210 dolara po kilogramu. Ova kafa potiče iz Paname. Najčešće se sadi u blizini guave, kako bi bila u njenom hladu. Prolazi kroz poseban proces proizvodnje, što doprinosi bogatstvu ukusa. Vlasnici hasijende esmeralda ponose se zrelim crvenim plodovima kafe koji se beru ručno. Kafa prolazi kroz rigoroznu kontrolu kvaliteta svakog dana i sva zrna koja su zelena odbacuju se. Kafa je poznata po tome što je blago pržena, svetlosmeđe boje, bez masnoće na zrnima i s pikantnim mirisom. Ako nekada poželite da je probate, budite spremni da platite oko 210 dolara za kilogram.

St. helena – 160 dolara

Uzgaja se na ostrvu Sveta Jelena, koje je udaljeno oko 1.200 kilometara od obale Afrike. Sveta Jelena je malo, brdovito suptropsko ostrvo u južnom Atlantskom okeanu. Kafa se ovde uzgaja još od 1733. godine, a tokom poslednjih 10 godina sorta sveta jelena postala je poznata među ljubiteljima kafe zbog jedinstvenog kvaliteta. Za uzgoj se koristi samo prirodno đubrivo, koje ne sme da sadrži neorganske supstance iz koncentrata što se daje životinjama kao suplement. Kafa se ispira i dalje tretira u čistoj izvorskoj vodi, koja izvire na jednoj od planina na ostrvu. Postoje priče da je, navodno, i Napoleon Bonaparta lično sadio tu kafu dok je boravio na ostrvu. Ova legenda je, naravno, dodatno doprinela popularnosti ove vrste kafe, ali i uticala na njenu visoku cenu, te kilogram košta oko 160 dolara.

Fazenda santa ines – 100 dolara

Fazenda santa ines uzgaja se u Brazilu. U proizvodnji se ne koristi tehnologija, sve se radi ručno. Ovaj način proizvodnje kafe dodatno utiče i na njenu cenu. Oni koji su je probali kažu da ima ukus slatkih bobica i karamele. Ova visoko kvalitetna sorta poznata je po citrusnoj aromi i nežnoj teksturi. Omiljena je među onima koji vole kremaste kafe, posebno jer ima i dodatni čokoladni šmek. Ako želite da uživate u ovoj kafi, treba da potrošite oko 100 dolara za kilogram.

Blu mauntin – 98 dolara

Blu mauntin potiče s Jamajke. Ona ima specifičan, nežan ukus. Ova kafa pogodna je za one koji to piće ne piju zbog gorčine, koje je potpuno lišena. Oni koji su probali blu mauntin primetili su da ta sorta ima neobičnu vinsku aromu, kao i bogat ukus. Bila je omiljeno piće Džona Lenona. Kada je sa suprugom Joko Ono dolazio u Japan, uvek je odsedao u hotelu „Okura“ na trinaestom spratu. Njegova omiljena kafa blu mauntin s Jamajke odmah bi bila doneta u njegovu sobu. Više od 80 odsto te vrste kafe izvozi se u Japan. Da biste kupili kilogram, treba da izdvojite 98 dolara.

