Ni ne slutite koliko je moćna: Konzumirajte je 4 puta nedeljno, smanjuje rizik od bolesti srca

Srce je jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu. Fizička neaktivnost, loše navike poput masne hrane, alkohola i cigareta, u velikoj meri štete ovom organu.

Zbog toga se čini da nije uvek lako voditi računa o njemu. Međutim, kao i u većini slučajeva, kada se radi o zdravlju, neke male navike mogu da značajno da poboljšaju situaciju.

Prema podacima Centra za prevenciju i sprečavanje bolesti SAD-a, u toj državi na svakih 40 sekundi jedna osoba doživi srčani udar, a čak 30 posto tih slučajeva završi se kobno. Podaci kažu da čak 50 posto smrti nastupi čak i pre nego što osoba uopšte stigne do bolnice. Međutim, jedna studija je pokazala da je spas u tom trenutku – ljuta papričica!

Istraživanje italijanskih naučnika, objavljeno u časopisu “Journal of the American College of Cardiology”, ispitivalo je uicaj čili papričica na rizik za smrt usled srčanog udara.

Ova studija je obuhvatila 22.800 ispitanika, među kojima su bili muškarci i žene. Analizirani su podaci o njihovom zdravstvenom stanju u periodu između 2005. i 2015.

Nakon toga, ispitane su njihove navike u ishrani, po kojima su autori studije došli do zanimljivog zaključka.

Oni su uvideli da su osobe koje su konzumirale ljute papričice najmanje četiri puta nedeljno imale čak 40 posto niži rizik od smrti usled srčanog udara, u odnosu na ljude koji nemaju tu naviku.

Pored toga, pokazalo se da su osobe koje su redovno konzumirale ovu namirnicu imale i za 60 posto manji rizik smrtnog ishoda prilikom moždanog udara u poređenju s osobama koje ih nisu redovno konzumirale.

Još uvek nije tačno utvrđeno zašto čili papričice imaju pozitivan uticaj na zdravlje srca, ali pojedini stručnjaci smatraju da sastojak koji papričicama daje ljutinu – kapsaicin, može da bude zaslužan za to.

Neki podaci pokazuju kako kapsaicinoidi (skupna materija koje uključuju i kapsaicin) može da ima uticaj na funkcionisanje trombocita.

Kardiolozi, međutim, ističu da nije dovoljno dodati ovu namirnicu ishrani koja je inače nezdrava i koja šteti srcu. Oni savetuju da se o ishrani generalno povede računa, a da papričica može samo da se uključi u nju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.