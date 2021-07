Ni ne slutite njegovu moć: Šta sve jedan limun čini vašem organizmu?

Limun je bogat vitaminima i antioksidansima, a treba napomenuti da je ceo limun zdrav, uključujući i sok i koru limuna, ukoliko je organski.

Na organizam ovo citrusno voće ima višestruk uticaj i zbog toga bi ga trebalo redovno koristiti u ishrani. Preporuka je iscediti jedan limun u čašu tople ili hladne vode i tako ga popiti.

Izgledaćete mlađe

Limun vam može pomoći da održavate mladoliki izgled zahvaljujući velikoj količini vitamina C. Studija objavljena u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“ ukazuje na to da je veliki unos ovog vitamina povezan sa manje suvom kožom i manjom pojavom bora.

Snižava krvni pritisak

Visok krvni pritisak povezan je sa razvojem niza bolesti, uključujući otkazivanje bubrega i srčani udar. U sprečavanju tih stanja limun može da pomogne, piše Eat This Not That.

Osobe koje su konzumirale bar polovinu limuna dnevno i hodale 7.000 koraka dnevno imale su znatno bolji krvni pritisak, pokazala je studija objavljena u časopisu „Journal of Nutrition and Metabolism“. Naravno da ne bi trebalo da se oslanjate samo na limun ako imate visok pritisak, ali on vam svakako može delimično pomoći.

Nećete biti gladni

Ako se često prejedate, limun vam može pomoći jer sadrži pektin koji se nalazi u kori i pulpi agruma, a koji pomaže da se duže osećate sito.

Pomaže u gubitku kilograma

Limun je bogat polifenolima koji sadrže antioksidanse. Studija objavljena u časopisu „Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition“ pokazala je da su miševi koji su jeli hranu s visokim udelom masti i polifenolima koji se nalaze u limunu nakupljali manje masnoća.

Takođe je primećeno poboljšanje nivoa šećera u krvi, leptina i insulina.

Pomaže kod upala

Vitamin C ima antioksidativna svojstva koja ublažavaju upalu, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu „Indian Journal of Clinical Biochemistry“. Vitamin C je ključan u borbi protiv upala i u zaštiti imunoloških ćelija.

Limun olakšava prehladu

Limun vam može pomoći da se pre oporavite od prehlade i ojačati imunološki sistem. Osim toga, vitamin C pomaže kod stanja povezanih sa respiratornim problemima.

Pićete više vode

Voda pomaže u gubitku kilograma, ubrzava metabolizam i daje više energije. Ponekad nam dosadi da pijemo samo običnu vodu. Ako dodate limun u običnu vodu, dobijete odličan osvežavajući napitak. Čak i Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savetuje da dodate limun u vodu.

Sprečava pojavu bubrežnog kamenca

Ako ste ikada imali bubrežni kamenac, znate koje bolove to nosi sa sobom. Ali, ako vam je limun deo redovne ishrane, možda nećete morati sa brinete o tome. Limun ima visoku količinu citrata za koji je dokazano da sprečava pojavu bubrežnog kamenca.

Poboljšava holesterol

Limun je prepun sastojaka koji se bore protiv holesterola, uključujući vitamin C, koji dokazano snižava nivo lošeg holesterola, pokazala je studija objavljena u časopisu „Journal of Chiropractic Medicine“. Osim toga, limun sadrži i flavonoide koji snižavaju nivo lošeg holesterola i triglicerida.

Dobar je za zdravlje mozga

Iako se ljudi često fokusiraju na to šta je dobro za određene delove tela, ne bi trebalo da zaborave mozak. Određena stanja, kao što je Alchajmerova bolest, mogu da se javi kod nekih u određenim godinama. Zbog toga je bitno da obratite pažnju na neke životne navike, ali i ishranu kako bi se rizik od razvoja takvih stanja smanjio.

Studija objavljena u časopisu „Journal of Alzheimer’s Disease“ pokazala je da limun može da sprečiti ozbiljan mentalni pad. Pokazalo se da održavanje zdravog nivoa vitamina C može da zaštiti od kognitivnog propadanja povezanog s godinama. Zbog toga pazite da unosite dovoljno vitamina C da biste zaštitili mozak.

Pomaže kod pražnjenja creva

Limun je takođe dobar i za održavanje zdravlja probavnog trakta. Zahvaljujući visokom sadržaju topivih vlakana, limun pomaže u redovnom pražnjenju creva. Osim toga, ovo voće sadrži i limunsku kiselinu koja takođe pomaže u probavi.

Imaćete svež dah

Kiselina koju sadrži limun osvežiće vaš dah i neutralisaće neprijatne mirise. Ako ste jeli beli ili crni luk i želite da se rešite neprijatnog mirisa, uzmite limun.

Iako je limun odličan za zadah, limunska kiselina može nepovratno da oštetiti zubnu gleđ. To može da dovede do promene boje na zubima i preterane osetljivosti, a na kraju i do karijesa i konaćnog propadanja zuba. Dakle, uprkos brojnim zdravstvenim prednostima koje limun ima, umereno konzumiranje je ključno.

