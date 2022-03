Nisu limun i pomorandža: Ove namirnice su prepune vitamina C

Svi znamo da je vitamin C jedan od ključnih vitamina za jačanje odbrambene funkcije organizma. Osim toga, ima značajnu ulogu u apsorpciji kalcijuma, gvožđa, folne kiseline, važan je kao antioksidans, jer učestvuje u uklanjanju slobodnih radikala. Takođe pruža potporu drugim vitaminima poput vitamina E, vitamina A i minerala kao što su selen i cink, pomaže zarastanju rana…

Kada poželimo da pojedemo neku namirnicu koja sadrži ovaj vitamin, obično se prvo setimo pomorandže. Ova sočna voćka prijatnog kiselkasto-slatkog ukusa sadrži znatnu količinu vitamina C, ali da li je jedna dovoljna da zadovolji našu dnevnu potrebu?

Nažalost ne. Prosečna pomorandža sadrži oko 68 mg vitamina C ( muškarcima je prema opštim preporukama potrebno oko 90 mg, a ženama oko 75 mg, trudnicama i dojiljama nešto više). To međutim ne znači da nema koristi da je pojedete. Ona sadrži vlakna koja su bitna za dobru probavu. Limun je takođe izvor vitamina C, ali znatno manje od pomorandže (40 mg).

Koje još voće i povrće je riznica vitamina C?

– Crvena paprika (1/2 šolje): 95 mg

– Sok od grejpfruta (čaša): 70 mg

– Kivi (srednje veličine): 64 mg

– Brokoli (1/2 šolje): 51 mg

– Kupus (100 g) 50 mg

– Jagode (100 g): 58 mg

Važno je znati da se vitamin C uništava na visokoj temperaturi, tako da je namirnice najbolje jesti sveže, tj.sirove ili kratko termički obrađene.

Kako biste svom telu obezbedili sve što mu je potrebno, najbolja je raznovrsna ishrana. Ukoliko je potrebna suplementacija, posavetujte se sa svojim lekarom oko izbora.

