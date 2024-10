Omiljena srpska zimnica enigma za mnoge: Da li ajvar goji i da li je zdrav?

Ajvar je omiljena srpska zimnica, a mnogi se pitaju da li je zdrav i da li goji. Evo odgovora!

Ako ste na dijeti i pokušavate da smršate bar neki kilogram, sigurno vam dobro dođe svaki savet o namirnicama koje ne goje.

Jedna od njih je ajvar i zato možete slobodno da ga dodate na spisak ideja za užinu ili večeru. Međutim, morate znati da njegova kaloričnost u mnogome zavisi od načina kako je pripremljen.

U proseku, 100gr ajvara ima samo oko 85 kalorija. To znači da biste, uz par krekera, mogli da sebi pripremite niskokaloričnu večeru ili užinu. Treba imati na umu da ćete tako sebi osigurati vrlo malo hranljivih materija. Paprike se obično prvo peku ili bare, pa onda samelju i dugo prže, čime se većina dragocenih sastojaka, naročito vitamina, potpuno uništi.

Ukoliko je domaćica bila „lake ruke“ pri odmeravanju ulja za prženje, može se dogoditi da ajvar ima i više kalorija. Zato je najbolje da koristite onaj domaće proizvodnje.

Naš gastroenterolog dr Vojislav Perišić preporučuje ovu zimnicu, mada i on potvrđuje da nema mnogo hranljivih sastojaka. „Ali pomaže da brže svarimo hranu koju smo pojeli uz ajvar“, kazao je svojevremeno u Jutarnjem programu na TV Prva.

„Paprika se izgubi u ajvaru, ali ostaju vlakna, to je vrlo značajno. Ta vlakna pokupe i karcinogene, oni moraju što pre iz nas kroz stolicu, i tu je paprika važna, ona će sve to poterati napolje u roku od par sati. Da pojedete tri puta dnevno po 20 grama ajvara, to su dve kašike. Imaćete meke stolice pet puta dnevno. Jedite slobodno i bez hleba, ja tako radim, samo kašikom jedem ajvar bez ičega drugog“.

