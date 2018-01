Oprez: Previše vitamina C je toksično za organizam

Iako je glavno sredstvo u borbi protiv virusa, može biti jako toksičan i štetan za organizam.

Jak imunitet i život bez prehlada je prva stvar koja svima padne na um kada pomisle na vitamin C, ali oni koji samo jednom u organizam uneli preveliku dozu ovog vitamina sigurno pamte simptome koji su se javili.

Vitamin C ne služi samo za jačanje imuniteta, on pospešuje apsorpciju gvožđa i kalcijuma, pa pomaže protiv alergija, olakšava mršavljenje, važan je za dobar vid a ustanovljeno je da su osobe čija ishrana sadrži veću količinu vitamina C tri puta zaštićenije od razvijanja artritisa u odnosu na osobe koje ne konzumiraju dovoljno ovog vitamina.

Toksičnost vitaminom C je retka jer se lako izlučuje iz organizma, posledice vrlo velikih doza (preko dva grama dnevno) su najčešće gastrointestinalne smetnje. Simptomi koji se javljaju kod hipervitaminoze najčešće su pečenje pri mokrenju, dijareja, intestinalni gasovi, bolovi u abdomenu, osip i mučnina.

Vitamin C u velikim dozama sa većim dozama acetilsalicilne kiseline (aspirin) može u većini slučajeva da izazove erozivni gastritis, a kod nekih ljudi i ventrikularni ulkus. Askorbinska kiselina se gomila u organizmu i taloži kao bubrežni kamenac pa se osobama koje imaju kamen ili su sklone stvaranju kamenca, preporučuje izbegavanje velikih doza ovog vitamina.

S unosom vitamina i mineralnih materija treba biti oprezan, naročito ako se radi o dodacima ishrani, jer hranom teško da možete preterati sa unosom vitamina.

Velike doze vitamina C neće biti korisne, a mogu i da štete zdravlju. Osim toga, veliki unos jednog nutrijenta može da smanji apsorpciju ili da maskira manjak drugog. Zato, budite umereni! Vitamin C možete pronaći u paprici, narandžama, ananasu, limunu, jagodama, brokoliju, zelju, peršunu, itd. Treba imati na umu da termička obrada namirnica uništava sav vitamin C, zato pazite na način pripreme hrane.