Ostaće sveže nedelju dana: Trik kako da vam banane ne pocrne (video)

Kupujete banane, ali ne stignete da ih pojedete pa kada pocrne i prezreju završe u smeću. Uz ovaj praktični trik, banane će duže ostati sveže, čvrste, ukusne i uglavnom žute.

Banane su vrlo zdrave, sadrže mnoge minerale, vitamine i vlakna i dobro ih je jesti svaki dan. Zrela banana ima male smeđe mrljice i u toj je fazi vrlo slatka i lako varljiva. Tačkice nastaju jer se u ovom voću razvija enzim koji ubrzava proces dozrevanja.

U nekim prostorijama banane brže sazrevaju – u stanu koji je zagrejan na dvadesetak stepeni Celzijusa to se svakako događa. Smeđe tačkice su dobar znak da banana sazreva. Međutim, velika smeđa područja ili kad banana sasvim pocrni su loši, to je znak da je prezrela, imaće brašnastu strukturu i loš ukus. A to će se dogoditi i ako su banane na toplom ili u frižideru jer banane dolaze iz tropske klime i njihove ćelije nemaju prirodnu obranu od hladnoće. Ako su još delimično zelene (a često u supermarketima kupimo baš takve) u frižideru neće uopšte sazrevati. Umesto toga, postaće gnjecave i crne jer njihovi enzimi razgrađuju hranjive materije.

Šta učiniti da banane duže ostanu sveže?

Jedino što vam je potrebno je providna folija koju već verovatno imate u kuhinji. Dovoljno je malo folije omotati oko stabljike banana. To uspori proces dozrevanja i bićete iznenađeni kako stvar dobro funkcioniše. Banane koje ovako čuvate mogu zadržati svežinu i nedelju dana.