Ova namirnica topi kilograme kao luda!

Vreme praznika i bogatih trpeza je pre nama, što donosi problem viška kilograma ostaje. Pitate se kako da na zdrav način vratite staru kilažu ili dodatno smršate? U ovom tekstu ćete naći odgovor.

Hladno ceđeno ekstradevičansko maslinovo ulje je odavno poznato kao zdrava namirnica, a stručne studije tvrde da na mnogo načina pomaže u gubljenju kilograma. Ne samo da je ukusno u prelivu za salatu ili testeninu, dokazano je da utiče na mršavljanje sa samo 50 ml ekstradevičanskog maslinovog ulja na dan. To je mišljenje američke nutricionistkinje i profesorke kliničke medicine dr Meri Flin, koja je proučavala učinke i zdravstvene prednosti maslinovog ulja još od 1990-ih. „Otkrila sam da efekat mršavljenja dolazi na tri kašike dnevno ekstradevičanskog maslinovog ulja, tako da je to ono što ja preporučujem. To je neverovatna hrana „, kaže Flin.

Naravno, konzumiranje tri kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja nije samo po sebi dovoljno za početak smanjenja kilograma. Flin kaže da je bitna kombinacija sa sa zdravom mediteranskom hranom. Mediteranska prehrana, prepoznata kao tzv. zlatni standard prehrane, u sebi objedinjuje sve bitne komponente koje čoveku mogu dugoročno pomoći u redukciji i održavanju telesne mase, te u prevenciji mnogih hroničnih bolesti karakterističnih za današnji način života. Mediteranska prehrana je umereno kalorijska prehrana, temeljena na dnevnom unosu integralnih žitarica, svežeg voća i povrća, povišenom unosu ribe, unosu ekstradevičanskog maslinovog ulja kao temeljne masnoće, smanjenom unosu crvenog mesa, mleka i mlečnih proizvoda, te čestom unosu aromatičnih i začinskih biljaka koje su izvrstan izvor mnogih biološki aktivnih spojeva. Preporuka doktorke je da se dnevno sa tri kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja prelije omiljena salata.

Takođe, stručnjaci tvrde da kilograme možete da izgubite tako što ćete dva puta dnevno između obroka da pijete 1-2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja. Kako se navodi, dijeta u koju je uključeno ekstradevičansko maslinovo ulje drastično smanjuje apetit.

Naime, grupa nemačkih volontera je svaki dan morala pojesti 500 grama jogurta tokom tri meseca. Neki su u njega stavljali ekstradevičansko maslinovo ulje, drugi maslac, ulje uljane repice ili mast. Volonteri koji su stavljali maslinovo ulje nisu dobili ni grama. Krvni test je pokazao bolju krvnu sliku, a otkrili su i visoku prisutnost hormona koji nas čini sitima. Ispitivanja na univerzitetu u Minhenu i Beču pokazala su da nisu našli takve simptome kod drugih volontera. Tajna nije samo u maslinovom ulju, nego u kombinaciji jogurta i maslinovog ulja. Ukoliko jedemo tu kombinaciju, unosićemo čak 200 kalorija manje u danu!

Čak i miris ekstradevičanskog maslinovog ulja stvara osećaj sitosti, pokazuje nova studija! Jednostavno miris ekstradevičanskog maslinovog ulja može pomoći da izgubite težinu, prema nedavnom istraživanju u časopisu American Journal of Nutrition.

Evo vikend predloga za brzo topljenje kilograma uz pomoć ekstradevičanskog maslinovog ulja:

1. dan

Doručak: Niskokalorični jogurt, sveže sezonsko voće

Ručak: Barena riba začinjena ekstradevičanskim maslinovim ulje i limunovim sokom, bareni integralni pirinač, zelena salata sa uljem i limunovim sokom, sveže voće, slani štapići ili keks od integralnog brašna.

Večera: Niskokalorični jogurt, barene tikvice ili drugo bareno povrće sa ekstradevičanskim maslinovim uljem i začinima, sveže voće, slani štapići ili keks od integralnog brašna.

2. dan

Doručak: Sok od 1 grejpfruta ili narandže, keks od integralnog brašna, med

Ručak: Čorba od povrća bez zaprške, juneća šnicla na žaru začinjena sa malo ekstradevičanskog maslinovog ulja i limunovog soka, zelena salata sa ekstradevičanskim maslinovim uljem i limunovim sokom, sveže voće, keks od integralnog brašna.

Večera: Salata od paradajza i mladog sira začinjena ekstradevičanskim maslinovim uljem i origanom, kaša od ječmenih pahuljica, zelena salata sa maslinovim uljem i limunovim sokom, sveže voće, keks od integralnog brašna.

(Stil)

