Ova smrznuta hrana najveći je neprijatelj vašeg struka

Kada želite da skinete kilograme, gubitak centimetara u struku obično je najveći izazov. Prema Harvard Medical Schoolu, gubitak sala na stomaku odnosi se na potkožno masno tkivo i visceralnu mast koja obavija vitalne organe. S ovom drugom vrstom masti teško je nositi se, a u prekomernim količinama doprinosi razvoju stanja poput demencije i raka.

Ono što jedete i te kako utiče na salo na stomaku. Postoje određene smrznute namirnice koje je naročito važno izbegavati ako želite da stanjite svoj struk.

Smrznuta pica

Iako je zbog svoje praktičnosti osnovna namirnica u mnogim domaćinstvima, smrznuta pica je nezdrava i doprinosi nakupljanju masti na stomaku. Smrznuta pica obiluje rafinisanim ugljenim hidratima, zasićenim masnoćama i natrijumom.

„Rafinisane ugljene hidrate telo će brzo iskoristiti, a zasićene masnoće skladištiće kao salo na stomaku. Sadržaj natrijuma u smrznutoj pici pogoršava upalu i zadržavanje vode, što može da omete gubitak težine, posebno oko stomaka. Osim toga, smrznuta pica skoro da i nije hranjiva i nema uopšte ili ima minimalno vitamina i minerala. Definitivno je reč o kaloričnom obroku koji je najveći krivac za salo na stomaku“, smatra dijetetičarka Trista Best.

Sladoled

Možda ste čuli da se u sladoledu nalaze prazne kalorije.

„Svi ga volimo, ali on je pun kalorija, masti i dodatog šećera. Može da poveća količinu sala na stomaku i dovede do debljanja. Da, u redu je povremeno se prepustiti sladoledu, ali držite se porcije od pola čašice“, savetuje dijetetičarka Lisa Jang za Eat This.

