Ova vrsta mleka pomaže kod problema sa stomakom i bronhitisom: A evo ko nikako ne bi smeo da ga pije

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu o najzdravijem mleku koje nam daje „prva domaća životinja u istoriji“.

Kozje mleko, rekao je doktor Voja, blagotvorno deluje pre svega na disajne puteve, zatim varenje ali i dijabetes. Objasnio je do detalja i zbog čega je tako, ali najpre izložio koliko bi kozjeg mleka trebalo piti dnevno.

– Koza je bila prva domaća životinja, to su mi seljaci na Zlataru rekli. Najkorisnija je domaća životinja kada su u pitanju i mleko, i meso. Postoji pravilo, u jednom domaćinstvu od četiri duše treba da bude jedna koza. Da svaki član ima tri puta dnevno 250 mililitara mleka da popije. A onda, još jedna koza da se napravi kilogram sira od njenog mleka – rekao je on.

Kao što je i ranije naglasio, kozje mleko je zdravije od kravljeg jer ova životinja za sebe pažljivo bira i hranu, i vodu, zbog čega je mleko visokokvalitetno i puno dragocenih sastojaka.

– Koza traži i bira list, ona zna gde su hranljive materije najbolje za njeno mleko. Mora da se hrani listom, a krava i ovca mogu da jedu i travu. Ako ste zapazili, kad kozu teramo na pojilo, neće ona piti ako je već pila neka životinja pre nje. Odlična je koza u odabiru čistog i higijenskog za sebe – rekao je on.

Kozje ima 47 odsto više vitamina A od kravljeg mleka, što je za disajne organe odlično, rekao je on.

– Jako mnogo vitamina A koji je odlično iskoristljiv prirodno, kozje mleko pijte ako imate bronhitis. Mnogo ima vitamina A u kozjem mleku koji čisti pluća, ali ima jedan problem tu, ima malo folne kiseline. Zašto je to značajno? Zato se ne daje malim bebama, folna kiselina je za razvoj mozga i koštane srži. Posebno zimi ga pijte, zbog respiratornih sluznica, to je odlično za disajne puteve – rekao je on.

– Zatim, dijabetes! Kozje mleko ima antidijabetogeno dejstvo zbog K2 kazeina koji sadrži. U tome je slično i sa majčinimo mlekom, koje ima isto svojstvo. U pogledu masti, jedino kozje mleko ima takozvane lipide srednjih lanaca, direktno se apsorbuju, nema problema sa probavom. Ko ima probavne smetnje zbog varenja masti, neka uzima kozje – rekao je on.

Kozje mleko možemo sipati i u kafu, rekao je doktor mada se složio da to možda mnogima neće biti baš ukusno.

– Radite ono što vam je prijatno, možete i da umačete keks u mleko – rekao je doktor. Na opasku voditelja Filipa Čukanovića da gledaoci pišu da je kozje mleko mnogo skuplje, doktor Voja je bio kategoričan.

– Ja ne propagiram, već savetujem. I ne po ceni, već po onome što je zdravo. Naravno da vredi uložiti u svoje zdravlje. Možemo uložiti u dve šolje dnevno, makar toliko, to je fakat da možemo – rekao je on.

