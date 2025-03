Ovaj popularan napitak nešto je najgore za žene, a mnogi nas uveravaju da je zdrav

Gomila proizvoda koju nam kompanije danas plasiraju kao zdrave, zapravo su daleko od toga

Ekspert za hranu i ishranu profesor Ijan Givens upozorio je na trendi alternative mleku poput ovsenog, bademovog i sojinog mleka.

Zamene za mlečne proizvode su osnovni proizvodi biljne (veganske) ishrane i generalno imaju manje kalorija. Ali oni su lišeni prednosti kravljeg mleka. Zabrinutost profesora Givena zasnovana je na ideji da mlade žene umanjuju unos esencijalnih hranljivih materija tako što isključuju mlečne proizvode. Sve veći trend ograničavanja crvenog mesa iz ishrane, rekao je, pogoršao je situaciju.

Profesor Givens, direktor Instituta za hranu, ishranu i zdravlje na Univerzitetu „Reading“, rekao je da su žene posebno ugrožene jer su „osetljivije na poruke koje se protive mesu i mlečnim proizvodima“. On je rekao: „Zabrinutost raste jer je bilo nekoliko vrlo specifičnih slučajeva gde su mala deca prebačena na ove proizvode i razvila su neku vrstu nedostatka proteina koji ne biste očekivali u zapadnim društvima“.

Već sada polovina žena starosti između 11 i 18 godina ne dobija preporučeni nivo gvožđa u poređenju sa 11 odsto muškaraca iste starosti, pokazuju podaci. „To se zapravo dogodilo u poslednjih 20 do 30 godina i to je zabrinjavajuće“, rekao je profesor Givens na konferenciji za medije, prenosi „MailOnline“. Gvožđe se može naći u biljnoj hrani kao što su pasulj, orasi i suvo voće, ali je najbogatije meso. Gvožđe je ključni faktor u pomaganju krvi da prenosi kiseonik po telu, a kada telo to ne može da uradi kako treba, to može dovesti do umora i gubitka koncentracije – simptoma anemije.

Četvrtina tinejdžerki konzumira premalo joda, kalcijuma i cinka, pokazuje Nacionalna anketa o ishrani i ishrani koju finansira vlada. „To je u velikoj meri funkcija smanjene potrošnje mleka“, rekao je profesor Givens. On je upozorio da je pravo mleko jedan od najbogatijih izvora joda, koji se takođe nalazi u morskoj ribi i školjkama. Sve tri namirnice su zabranjene u strogoj veganskoj ishrani, ali nedostatak joda je posebna briga kod mladih žena koje se približavaju reproduktivnom dobu jer je neophodan za zdravlje fetusa, rekao je profesor Givens.

Stručnjak je rekao da su kalcijum – kao i magnezijum, koji takođe nedostaje u ženskoj ishrani – važni za razvoj kostiju. Mlade žene koje su imale nedostatke u adolescenciji mogle bi se suočiti sa još većim problemima nakon menopauze, kada se zdravlje kostiju može pogoršati zbog hormona. Profesor Givens je rekao: „Tinejdžerske godine su apsolutno kritične za razvoj kostiju. „Ako ne shvatite kako treba, to ima veliki značaj u pogledu zdravlja kostiju kod starijih osoba, povećavajući rizik od loma koji mogu smanjiti kvalitet života.

Istraživanje je pokazalo da među onima starosti između 25 i 44 godine skoro 44 odsto konzumira biljno mleko . Ljudi su rekli da su odlučili da pređu na proizvode bez mleka zbog zabrinutosti za životnu sredinu i zdravlje. Na našem tržištu postoje adekvatne zamene, ali je generalno problem što su ova pića prepuna šećera. Međutim postoje napori, da se usled trendova poboljšaju, obogate jodom i da se smanji u njima udeo šećera.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com