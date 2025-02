Ovakav doručak goji brže od bureka, a svi misle da je zdrav i niskokaloričan

Zamka u koju mnogi upadnu!

Mnogi su sada u potrazi za zdravim doručkom, neki čak pokušavaju i da smršaju, kako bi skinuli kilograme koji su se skupili u toku zime.

Može se dogoditi da napravite grešku odmah u startu, sa doručkom, ako birate sve popularnije smutije.

Ukoliko ste smatrali da je smuti nešto najzdravije što možete uzeti ujutru za doručak ili kao užinu između obroka, možda se varate. Nutricionisti su na portalu „Eat this, not that“ upozorili da postoji nekoliko zamki u koje svi upadaju kada prave smutije.

Na ovaj način umesto napitka koji je prvobitno bio zdrav i dobar za vašu dijetu, dobijate napitak koji vas zapravo sabotira.

Nedovoljno proteina

Poznato je već da proteini grade mišiće, pomažu pri mršavljenju te daljem osećaju sitosti. Ovo zadnje je prilično bitno. Proteini su krucijalni za zdrav smuti jer u protivnom, brzo ćete posegnuti za novim obrokom i dodatnim kalorijama, kaže nutricionista.

Proteine možete pojačati dodavanjem kravljeg mleka, proteina u prahu, chia semenki ili grčkog jogurta.

Nedovoljno vlakana

Ne samo da prehrana bogata vlaknima može pomoći u suzbijanju i kontroliranju mnogih bolesti i stanja, već može doprineti i skidanju suvišnih kilograma. Dalje ćete biti siti, a popraviće se i mikrobiom creva.

Vlakna imaju ključnu ulogu u osećaju sitosti i regulaciji apetita, no često se izostavljaju u smutijima, pogotovo ako su voćni, a s voća se guli kora. To može biti razlog prejedanju kasnije u danu, jer takav smuti jednostavno nije zadovoljavajuć obrok, kaže prof. nutricionizma Trista Best.

Neki od najboljih izvora vlakana za smuti su bobičasto voće, kelj, avokado, kivi, kruške, lan i čia seme.

Previše zaslađivača

Nešto što će zasladiti smuti je više nego uobičajeno, pogotovo ako mu je baza od povrća, zelena i samim time gorkasta. Ipak, treba biti oprezan s izborom. Poznato je da šećer samo dodaje prazne kalorije no ni zdraviji izbori nisu potpuno bezopasni ako želite smršati.

Prirodni zaslađivači poput meda, javorovog ili agavinog sirupa mogu se činiti zdravijim izborom od rafinisanog šećera, ali oni i dalje sadrže kalorije i imaju svoj doprinos u gomilanju kilograma ako ih se troši previše, napominje Sabat.

Previše visokokaloričnih sastojaka

Dobro odmerite porcije sastojaka koje stavljate u svoj smuti. Punomasno mleko ili jogurt, orašasti plodovi, avokado, banana, maslac od kikirikija… Svi ovi sastojci su zdravi i doneće vam toliko potrebne proteine, masnoće i vlakna. Ipak, tu su i kalorije pa pazite da ne preterate. Pre toga uz jedan ili dva kalorična sastojka dodajte povrće i vodu.

Kupovni smutiji

Možda ne stignete, ne da vam se ili vam se pokvario blender pa mislite – bolje išta, nego ništa. Ipak, nije baš tako. Kod kupovnih smutija nemate kontrolu nad prve četiri tačke ovog popisa – šećerom, kalorijama i kvalitetnim sastojcima.

Ne zaboravimo i na dodane konzervanse, osim previše šećera, koji ovaj izbor ne čine baš poželjnim. Sve će to odmoći u čišćenju. Uglavnom je reč o samo nekoliko grama proteina i vlakana, naspram nekoliko grama šećera, kaže Sabat.

