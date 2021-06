Ove namirnice obožavamo leti, a izazivaju nadutost

Postoje namirnice koje su lagane i osvežavajuće, pa se samim time čine kao idealan zalogaj tokom leta. Ipak, one mogu da prouzrokuju nadutost.

Mešavina orašastih plodova i grožđa

Iako se čini kao zdrava grickalica jer je puna orašastih plodova i voća bogatog vlaknima, ova mešavina i nije najbolji izbor.

Baš kao i čips ili štapići, i ovo je prepuno soli koja privlači vodu što dovodi do toga da vaše telo zadržava tu vodu, a pritom ste i naduti.

Ako imate problema sa apsorpcijom fruktoze, sušeno voće u ovom miksu samo pogoršava problem i može da prouzrokuje gasove, piše Eat This Not That.

Sladoled

Nema bolje poslastice leti od sladoleda, ali i on može da prouzrokuje nadutost. Problem je u laktozi, mlečnom šećeru koji može da bude uzrok gasova u trbuhu čak i ako nemate problem sa intoleracijom na laktozu.

Kokteli

Iako zvuče primamljivo, alkohol u njima može da prouzrokovati nadutost, a ako pijete nešto jako slatko poput pina kolade, telo će početi da stvara gasove.

Proteinske pločice

Na plaži je ponuda jela obično ograničena na nešto prženo i nezdravo, pa mnogi sa sobom nose proteinske pločice kako bi izbegli brzu hranu.

Naravno, to je dobar izbor dugoročno i brzu hranu dobro je izbegavati, ali većina tih pločica sadrži soju koja prouzrokuje gasove, a sadrži i oligosaharide, šećere koje telo teško probavlja. Oni se talože u trbuhu i prouzrokuju nadustost.

Gazirana pića

Mehurići u ovim pićima prouzrokuju nadutost i otečenost, tako da je uvek je bolji izbor obična voda.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.