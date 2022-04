Ovo je najbolja opcija za doručak ako želite da smršate, tvrdi nutricionista

Nastojeći da se pridržavamo plana mršavljenja, znamo da je važno i održati zdravlje. Uravnotežena ishrana najbolja je opcija, a postizanje kalorijskog deficita na dnevnoj bazi ključ je uspeha.

Ponekad nam pak nedostaje inspiracije za obroke, a doručak je možda najproblematičniji. Svesni smo da ga nije dobro preskakati jer nam nudi važnu dozu energije i nutrijenata za početak dana, ali ponekad nam se čini da jedemo uvek iste namirnice.

Nutricionista Sara Garone je za Eat This, Not That predložila najbolju opciju koja garantuje unos vrednih nutrijenata, a prijatelj je mršavljenja. „Za zdrav doručak za gubitak težine, u kojem svako može uživati, ne možete pogrešiti s buritom bogatim hranjivim materijama.“

Oprez sa sastojcima

Sara tvrdi da je lako skrenuti s pravog puta i zalutati u svet preterane količine kalorija, a naročito kad je burito u pitanju. Dakle, započnite s tortiljom od celovitog zrna pšenice, koja će vam obezbediti kvalitetnu dozu ugljenih hidrata za energiju i vlakana za probavu.

Zatim razmutite jaja i napravite kajganu. Jaja nude proteine za izgradnju mišića. Šaka spanaća obezbediće će vam vredne minerale kao što su gvožđe i kalcijum, uz proteine i vlakna koje takođe sadrži.

Ako je vaš cilj mršavljenje, vaš prvi instinkt mogao bi biti da posegnete za sirom s niskim udelom masnoće za završni dodir burita, ali najnovija istraživanja pokazuju da ne morate žrtvovati svoje nepce i uskratiti mu ukuse masnog topljivog sira da biste izgubili kilograme. Zapravo, pregled istraživanja iz 2013. otkrio je da je mlečna hrana s visokim udelom masti povezana s većim gubitkom težine.

Kašika ili dve naseckanog cheddara ili mozzarelle odličan su način da u jutarnji obrok unesete punomasne mlečne proizvode. Zamotajte svoj bogati burito i uživajte u ukusima bez griže savesti.

