Ovo je najbolje voće za oštriji mozak, pokazuje novo istraživanje

Verovatno znate da hrana koju jedete može da utiče na vaš mozak tokom vremena. U stvari, neke namirnice zapravo mogu oštetiti vaše pamćenje i povećati rizik od neurodegenerativnih poremećaja, dok druge mogu pomoći u sprečavanju kognitivnog pada.

U studiji, objavljenoj u časopisu Frontiers in Nutrition, istraživači su ispitivali grupu od 60 odraslih osoba starosti 50-80 godina u periodu od 12 nedelja, dodajući u svoju ishranu zamrznute osušene brusnice u prahu. Na osnovu kognitivnih procena pre i posle tih 12 nedelja, oni kojima je dat prah imali su bolje pamćenje i nervno funkcionisanje.

Sada, nova studija otkriva da konzumiranje brusnica može pomoći da ostanete oštri dok starite.

Autor studije dr David Vauzor, viši naučni saradnik za molekularnu ishranu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Istočne Anglije u Norviču, kaže da, iako su rezultati ove studije obećavajući, nejasno je da li voće može pomoći u zaštiti od ozbiljnih neuroloških stanja.

„Nalazi ove studije su veoma ohrabrujući, posebno imajući u vidu da je relativno kratka intervencija brusnice od 12 nedelja bila u stanju da proizvede značajna poboljšanja u pamćenju i nervnoj funkciji“, kaže Vazur.

„Međutim, da li se ovi efekti primećuju kod ljudi sa blagim kognitivnim padom ili neurodegenerativnim poremećajima tek treba da se istraži.“

Pored toga, dok brusnice mogu biti korisne za vaš um, najbolja promena koju možete da napravite da biste bili oštri, što se tiče izbora hrane, jeste da pogledate svoju ishranu u celini.

„Sigurno je preporučiti uključivanje nekoliko porcija voća dnevno u vašu ishranu, posebno bobičastog voća, kao način da sprečite kognitivne promene povezane sa starenjem“, rekao je dr Pol Gudman, prenosi Eat This Not That.

Pravi pobednici u ovom prostoru, međutim, bile su studije koje ispituju efekat potpunih promena u ishrani na zdravlje mozga i demenciju.

On preporučuje MIND dijetu, koja kombinuje elemente mediteranske ishrane sa onima DASH dijete koja se bori protiv hipertenzije.

Naravno, možda bi bilo nerealno zamisliti da ćete odjednom potpuno promeniti svoju ishranu, zato se preporučuje da se to čini korak po korak.

