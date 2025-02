Ovo povrće zovu “čuvar života”, a lekar tvrdi da bi samo njega trebali da jedemo

Sudeći prema tvrdnjama doktora Rengana Šaterjea brokoli bi trebalo da bude prvi izbor ljudi, kada je u pitanju povrće. On tvrdi da je brokoli „čuvar života“, a svoje tvrdnje je nedavno izneo u Bi-Bi-Sijevoj emisiji „Doctor in the House“.

To zeleno povrće podstiče razvoj dobrih bakterija u crevima, koje podižu imuni sistem i pozitivno utiču na zdravlje debelog creva.

Ranije istraživanje pokazalo je da dobre bakterije u crevima utiču na zdravu telesnu težinu i da smanjuju rizik od obolevanja od psihičkih poremećaja, piše britanski Dejli Mejl.

Prolaskom kroz tanko crevo, brokoli pomaže pri uspostavljanju ravnoteže imunog sistema. Nakon toga, vlakna koja se nisu svarila odlaze u debelo crevo, gde se nalazi većina crevnih bakterija. Tamo se one nadovezuju na vlakna stvarajući tako kratke lance masnih kiselina, koji su izuzetno važni za zdravlje debelog creva. Brokoli je, osim toga, dobar i za zdravlje srca, jer vitamin K koji se u njemu nalazi utiče na rad srca, odnosno protok kiseonika kroz celo telo.

Stručnjaci savetuju da brokoli pre konzumiranja nasečete na sitne komadiće i ostavite da odstoji do sat i po jer se tako povećava nivo sulforafana, sastojka koji ima antikancerogeno dejstvo i snižava nivo šećera u krvi.

