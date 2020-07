Ovo voće svi volimo, a puno je pesticida

Nektarina je mutirana vrsta breskve kod koje je gen za dlakavu pokožicu inaktiviran, a ne hibrid breskve i šljive. Odlične su sveže, zamrznute, u kolačima ili salatama, sa ljubičastim lukom i slatkim čili sosom

Nektarine (Prunus persica) su u stvari breskve glatke kože iz familije Rosaceae, koje se gaje u toplijim kontinentalnim uslovima severne i južne hemisfere. Nektarine nisu hibrid breskve i šljive kako se ponekad misli. One su mutirana vrsta breskve kod kojih je gen za dlakavu pokožicu inaktiviran.

Potiču iz Kine gde su se gajile i pre 2000 godina. U Evropi se gaje od 16. veka, a u Ameriku su ih preneli Španci. Ime su dobile po nektaru, napitku grčkih bogova koji im je, zajedno sa ambrozijom, davao večnu mladost.

Za razliku od breskve koja ima hrapavu površinu pokrivenu dlačicama, nektarina ima glatku i sjajnu kožu. Takođe, ona je čvršća i ima više slatkasto-kiselkast ukus. Inače, jestivi deo nektarine može biti bele ili žute boje. Iako nektarine i breskve imaju neznatno različit ukus, mogu da se koriste u istim receptima.

Postoje razne sorte nektarina, a najviše se razlikuju nektarine kod kojih se koštica lako vadi i one kod kojih se teže odvaja i koje se najčešće koriste za kuvanje i konzervisanje, jer zadržavaju oblik.

Nektarine, kao i breskve, mogu sadržati veću količinu pesticida, pa je najbolje kupovati ekološki gajene ili ih dobro oprati pre jela. Nektarine koje se ekološki uzgajaju beru se kasnije, kada su zrelije, i sadrže veću količinu šećera. Najviše ih ima u julu i avgustu. Kada ih kupujemo, treba da biramo one koje imaju aromu i nemaju mrlje i naboranu kožu. Treba da budu narandžastožute boje i mat. Crvenonarandžasta boja ne znači da su zrele. Kada se uberu, omekšaće, ali se slast neće povećati. Posle branja, one će nastaviti da sazrevaju, a proces možemo i da ubrzamo ako ih stavimo u papirnatu kesu ili kutiju, gde će otpuštati hormon etilen koji utiče na brže sazrevanje. Ne treba kupovati tvrde nektarine ili one koje su zelenkaste, jer će omekšati i dobiti boju, ali neće biti slatke i mirišljave.

Konzervisane i smrznute nektarine su dostupne tokom cele godine. Zamrznute nektarine zadržavaju hranljivu vrednost. Možemo ih iseći na kriške i zamrznuti. Ako kupujemo konzervisane nektarine, bitno je da budu u vodi ili sopstvenom soku, odnosno da nemaju dodatne šećere.

Nektarine mogu da se čuvaju u frižideru, ali su najbolje za jelo kada su na sobnoj temperaturi. Kada se iseku, mogu da potamne, što ne utiče na njihovu hranljivu vrednost i ukus. Potamnjivanje se može sprečiti potapanjem kriški u čašu vode kojoj je dodata kašičica sirćeta ili se mogu premazati limunovim sokom.

Nektarine su niskokalorične i bogate vlaknima, žute nektarine su dobar izvor beta karotena koji u organizmu utiče na stvaranje vitamina A. Sadrže triptofan koji učestvuje u sintezi vitamina B3, vitamin C i kalijum, kao i manje količine vitamina E. U odnosu na breskve, sadrže više polifenola. Ovi hranljivi sastojci dobro utiču na metabolizam, varenje i zdravlje srca. Imaju visok sadržaj pektina, rastvorljivog vlakna koje kontroliše nivo holesterola u krvi. Koža nektarine je izvor nerastvorljivih vlakana koja pomažu varenje.

Nektarina srednje veličine sadrži 15 grama ugljenih hidrata. Jedna trećina prostih šećera potiče iz fruktoze, a ostatak čine glukoza i saharoza. Iako sadrže šećere koji se brzo nađu u krvi, imaju nizak glikemijski indeks – 43. (Sve ispod 55 se smatra niskim glikemijskim indeksom).

Nektarine su odlične u kombinaciji sa semenkama ili orašastim plodovima. Mogu se dodavati u salate sa ljubičastim lukom i slatkim čili sosom. Takođe, dobre su u palačinkama, jogurtu, sladoledu i žitaricama. Od njih se može napraviti pire kojim se prelivaju deserti, bez dodavanja šećera. Koriste se i za pravljenje kolača, suflea i kremova.

