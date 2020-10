Ovu grickalicu žene nikada ne bi trebalo da jedu

Uz sve što se događa u vašem svakodnevnom životu, ponekad vam je stvarno potreban ta slana ili slatka užina. U takvim situacijama mnogi ne razmišljaju o tome koliko su grickalice u kojima uživaju zapravo nezdrave, a jedno istraživanje pokazalo je da žene imaju 15% veću verovatnoću da uživaju u (ne)zdravim zalogajima.

Ali, jeste li se ikada zapitali koja vrsta grickalica je najnezdraviji izbor za žene?

Sudeći prema mišljenju stručnjaka, to je čips od krompira i postoji dosta razloga zašto je upravo ova grickalica prilično problematična.

Za početak, gotovo je nemoguće pojesti samo jedan čips. Osim toga, jedno istraživanje s Harvarda pokazalo je da su ispitanici koji su jeli čips od krompira svake godine sve više dobijali na težini. Uz to, treba uzeti u obzir natrijum. Ne treba da vas čudi podatak da će svakodnevno konzumiranje slane hrane dovesti do nadutosti. Jedno istraživanje objavljeno u časopisu The American Journal of Gastroenterology čak je otkrilo da je nadutost češća kod onih koji su jeli hranu s visokim udelom natrijuma u poređenju s onima koji su jeli hranu s niskim udelom natrijuma. Kod žena je to dvostruki problem jer one se već moraju nositi s nadutošću zbog efekata koji nemaju veze s ishranom, poput ciklusa.

Jednostavno rečeno, višak soli koji biste konzumirali prečestim unosom čipsa nije idealan za vaše zdravlje, posebno kada je reč o vašem srcu. Postoji mnoštvo dokaza da je visok unos natrijuma povezan s većim rizikom od razvoja visokog krvnog pritiska. Iako ovo nije neposredna nuspojava jedenja čipsa, ako je vaša ishrana bogata solju koju jedete skoro svakodnevno, rizik od razvoja hipertenzije, moždanog udara, zatajenja srca, raka želuca i bolesti bubrega još je veći jer su ta stanja povezana s prekomernim unosom natrijuma. Imajte na umu, prema CDC-u, svaka četvrta smrt kod žena je rezultat bolesti srca, navodi Eat This, Not That.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.