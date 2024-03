Ovu hranu jedete stalno, niste ni svesni kako utiče na zdravlje

Domaća supa je ocenjena kao najzdravija hrana na svetu.

Domaća supa ima brojne prednosti po zdravlje, hidrira organizam, utiče na rad creva i korisna je kod problema sa organima za varenje, prenosi Mondo.

Ako svaki dan jedete supu punu povrća možete poboljšati zdravlje creva, piše poznati sajt za ishranu Eat This, Not, That.

Domaća supa je puna vlakana koja održavaju sitost i poboljšavaju varenje. Prepuna je vitamina, minerala i bioaktivnih jedinjenja. Ako se pravi od kostiju, supa sadrži kolagen koji poboljšava izgled kože, zateže kožu lica i eliminiše celulit.

Ovo je dovoljan razlog da supa postane deo vašeg svakodnevnog menija, ako već nije.

