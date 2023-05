Pijete mleko svaki dan? Verovatno niste ni svesni šta ono radi vašem organizmu

Danas sve što treba da uradite je da uđete u lokalni kafić i možda ćete se suočiti s podužim popisom alternativnih mlečnih proizvoda bez mleka poput badema, ovsa, makadamije, kokosa ili soje. Ipak, neki i dalje preferiraju kravlje mleko, koje je poslednjih godina pravi „tabu“.

I iako ovaj napitak dokazano ima brojne zdravstvene dobrobiti, mnogi ljudi i dalje imaju zabrinutost oko konzumacije ovog napitka i pitaju se „da li je mleko dobro za vas“ ili ga treba ostaviti na polici?

Mleko je već neko vreme vruća tema rasprave i čini se da je došlo do promene u načinu na koji ljudi gledaju na ovaj proizvod. U početku se niko nije mogao zasititi ovog pića kada su 1993. godine počele kampanje poput reklama „Imam mleko“, u kojima su se pojavljivale slavne osobe poput Venus i Serene Vilijam, glumačke postave Prijatelja, Bijonse, Harisona Forda i Stivena Tajlera.

Zbog ovih različitih pogleda na kravlje mleko, mnogi se ljudi pitaju da li je mleko zdravo ili bi trebalo da se prebacimo na nemlečne proizvode. Kako bi saznali više o efektima ispijanja mleka, Eat This, Not That! razgovarao je s Loren Manaker, MS, RDN, registrovanom dijetetičarkom i autorkom knjige The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility.

1. Mleko vam može pomoći da ojačate kosti

To je priča stara koliko i vreme: pijte više mleka da biste ojačali kosti. Ali ima li istine u toj priči ili je to ništa više od marketinškog trika? Prema Manakeru, mleko zaista sadrži „hranjive materije koje podržavaju zdravlje kostiju poput kalcijuma, magnezijuma i cinka“. Ona dodaje, zbog toga, „ispijanje mleka može podstaknuti kosti da budu što jače.“

2. Dobit ćete dodatnu količinu proteina

Mlečni proizvodi mogu biti izvrsni izvori visokokvalitetnih belančevina, ali mnogi se ljudi drže podalje od te hrane i pića zbog većeg udela masti.

3. Dobićete dodatni vitamin B pa će vam telo biti otpornije

Prema Manakeru, „mleko takođe može pomoći u jačanju vašeg imunološkog sistema zbog hranjivih materija poput cinka i vitamina A.“

Ispijanje samo jedne čaše mlečnog mleka može vašem telu dati koristan podsticaj više vrsta vitamina B. B12 je najistaknutiji u mleku, što može pomoći vašim nervnim ćelijama i krvnim sudovima. Na prvi pogled na oznaku hranjivih vrednosti možda nećete videti druge liste vitamina B, ali mnogi vitamini B imaju druga imena.

1. Konzumiraćete više zasićenih masti

Iako postoji pregršt dobrobiti koje proizlaze iz ispijanja mleka, postoji nekoliko stvari koje biste trebali uzeti u obzir – prva je ta da biste mogli da konzumirate više zasićenih masti nego da pijete alternativu mlečnim proizvodima.

Šoljica punomasnog mleka ima oko 4,5 grama zasićene masti, a 1% mleka ima samo oko 1,5 grama. Uzimanje malo zasićenih masnoća nije štetno, ali ishrana bogata ovom vrstom masti može da doprinese višem holesterolu i povećanom riziku od srčanih bolesti, prenosi Klik.hr.

2. Možda ne podnosite laktozu

Na pitanje „da li je mleko dobro za vas?“, odgovor će biti drugačiji za osobe koje ne podnose laktozu. To je nešto o čemu niko od nas ne želi da razmišlja i čega se mnogi od nas plaše, jer bi to moglo značiti odustajanje od navike daske sa sirom i vina ili sladoleda dok gledate omiljenu seriju. Ali, ako vaš lekar potvrdi da ne podnosite laktozu, to znači da ćete možda morati da izbacite mlečne proizvode.

Prema onome što Manaker kaže i što istraživanje pokazuje, sa sigurnošću se može reći da za većinu ljudi konzumacija male količine mleka na doslednoj osnovi može biti neverovatno zdrav izbor za vaše telo—posebno za decu i starije osobe kojima je možda potrebno više kalcijuma i proteina za njihove kosti.

Sve dok ga konzumirate umereno i pratite koliko zasićenih masnoća unosite, dok takođe pazite na moguće znakove intolerancije, mleko može biti savršeno zdrav izbor.

